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Facebook ve Twitter ABD Kongresi'nde hayal kırıklığı yaşadı

Facebook ve Twitter'ın üst düzey yöneticileri, ABD Kongresi'nde sosyal medyadan yapılan siyasi manipülasyonlara karşı daha hazırlıklı olduklarını savundu. Kongre üyeleri ise sosyal medya platformlarına yeni düzenlemeler geleceğinin sinyalini verdi.

06 Eylül 2018 Perşembe 00:50
Facebook ve Twitter ABD Kongresi'nde hayal kırıklığı yaşadı

Facebook ve Twitter'ın üst düzey yöneticileri Sheryl Sandberg ve Jack Dorsey, kendilerine yapılan davet doğrultusunda ABD Kongresinde yapılan oturumlara katıldı.

Kasımda yapılacak ara seçimlerin yaklaşık 1.5 yıl önce gerçekleşen başkanlık seçimlerinde olduğu gibi yabancı aktörlerin hedefinde olmasından endişelenen Amerikalı kanun yapıcılar, Facebook ve Twitter yöneticilerini tehlikeyi farketmekte ve harekete geçmekte geç kaldıkları için sert şekilde eleştirdi.

İki şirketin siyasi manipülasyonlara karşı aldıkları önlemleri sorgulayan kongre üyeleri, Amerikalıların siyasi kararlarına yabancı ülkeler tarafından sosyal medya üzerinden yön verilmesinin demokrasi için büyük risk teşkil ettiğini vurguladı.

'SAHTE HESAPLARA KARŞI YATIRIM YAPIYORUZ'

Facebook'un Üst Operasyonel Yöneticisi Sandberg, şirketin içerik kontrolü için daha fazla personeli işe aldığını ve sahte hesapları belirlemek için yapay zeka araçlarına yatırım yaptığını anlattı.

Twitter'ın İcra Kurulu Başkanı Dorsey ise birebir aynı mesajı farklı hesaplar üzerinden paylaşan (bot) hesapları önlemeye çalıştıklarını ifade etti.

YENİ DÜZENLEMELER GELEBİLİR

Kongre üyeleri ise iki şirketin adımlarının yeterli olmayacağı gerekçesiyle sosyal medya platformlarına karşı yeni düzenlemeler getireceklerinin sinyalini verdi.

Bu arada, Kongre üyelerinin davetine karşın oturuma iştirak etmeyeceğini açıklayan Google yöneticisi Larry Page için Sandberg ve Dorsey'in hemen yanında ayrılan koltuk oturum boyunca boş kaldı.

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 00:50
  1. ABD Kongresi
  2. Twitter
  3. Facebook

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