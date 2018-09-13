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Facebook ve Twitter'a içerik teklifi!

Avrupa Birliği Komisyonu, Google, Facebook ve Twitter gibi çeşitli sanal platformlarda yer alan terörle ilgili içeriklerin hızla kaldırılmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:14
Facebook ve Twitter'a içerik teklifi!

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB'nin durumuna ilişkin yaptığı konuşmada, çeşitli internet platformlarında yer alan terörle ilgili içeriklerin hızlı bir biçimde kaldırılmasını sağlayacak yeni kurallar getirilmesini öngören teklifi açıkladı.

Buna göre, sanal platformlar, üye ülkelerin yetkili makamlarından başvuru yapılması durumunda terörle ilgili içerikleri 1 saat içerisinde kaldırmak zorunda olacak.

Terörist içeriklerin tanımlanması net biçimde yapılacak ve sanal platformlar terörle ilgili içeriklerin yayılmasına engel olacak çeşitli tedbirler alacak.

Sanal platformlar, üye ülkeler ve Europol arasındaki iş birliği güçlendirilecek. Üye ülkeler ve sanal platformların 24 saat iletişimde bulunabilecekleri irtibat noktaları belirlenecek.

Üye ülkeler, terörle ilgili içeriklerin kaldırılması konusunda uygun davranmayan platformlara etkili, orantılı ve caydırıcı cezalar uygulayacak.

İçerik kaldırılmasına ilişkin sistematik hatalar yaşanması halinde ise hizmet sağlayıcılar, bir önceki yıl küresel cirolarının yüzde 4'üne varan para cezasına çarptırılacak.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:14
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