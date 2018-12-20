THY- Euroleague
0553 313 94 23

Facebook, seçimler öncesinde Bangladeş'teki sahte hesapları kapattı

Facebook Siber Güvenlik Bölümü Başkanı Nathaniel Gleicher, mevcut yayın organlarını taklit ederek yalan haber yayan 9 sayfa ile bunları yayan 6 sahte hesabın kapatıldığını bildirdi

20 Aralık 2018 Perşembe 17:46
Facebook, seçimler öncesinde Bangladeş'teki sahte hesapları kapattı

DAKKA (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılacak genel seçimler öncesinde muhalefet partileri aleyhine yalan haber yaydığı tespit edilen sahte hesapları kapattığını duyurdu.

Facebook'un Siber Güvenlik Bölümü Başkanı Nathaniel Gleicher, yaptığı açıklamada, mevcut yayın organlarını taklit eden bazı haber sitelerinin linklerini paylaşan 9 sayfa ile bu linkleri yayan 6 sahte kişisel hesabın kapatıldığını bildirdi.

Hesapların, koordine sahte davranış içinde bulunduğu için kapatıldığını ifade eden Gleicher, "Bunların hepsi sahte, ama sanki bağımsız yayın organlarınca yaratılmış gibi görünen sayfalar. Hepsi, hükümet yanlısı ve muhalefet aleyhine propaganda yapıyor." dedi.

Gleicher, Facebook'a tehdit danışmanlığı yapan siber güvenlik şirketi Graphika'nın, hesapların, hükümete yakın kişilerce açıldığını tespit ettiğini belirtti.

Sahte sayfaların BBC'nin Bengalce servisi ile ülkenin popüler haber sitesi bdnews24.com'u taklit etmeye çalıştığı kaydedildi.

Sayfalardan en çok ziyaret edilenin 11 bin 900 takipçisi olduğunu belirten Gleicher, "Aslında bu Bangladeş ölçeğinde küçük bir ağ fakat bizim için önemli. Facebook şahısların veya örgütlerin sahte hesap ağları aracılığıyla diğerlerini kim oldukları ve ne yaptıkları konusunda kandırmalarını istemiyor." ifadelerini kullandı.

Facebook, 2016 Başkanlık seçimlerinde sahte hesaplardan yalan ve düşmanlık yaratan mesajlar yayılmasına olanak sağladığı ve bu konuda önlem almadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Öte yandan bağımsız araştırma raporları Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik Birleşmiş Milletlerin (BM) "etnik temizlik" olarak nitelediği saldırılar sırasında orduya bağlı sahte hesaplardan ırkçı propaganda mesajları ve Arakanlılar hakkında yalan haberler paylaşıldığı tespit edilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:46
  1. Bangladeş
  2. Facebook
  3. propoganda
  4. sahte hesap
  5. Yalan haber

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Asım'ın neslinden Mehmet Akif yorumu: "Onu okudukça vatan ve millet sevgimiz çoğalıyor"
    1. Asım'ın neslinden Mehmet Akif yorumu:..
    2. GÜNCELLEME - Mersin'de dolandırıcılık..
    3. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    4. Yıldırım: "Cezaların yazıldığı günden..
    5. TBMM Başkanı Yıldırım: "(İstifa..
    6. Hollywood yapımcısı Weinstein'ın..
    7. Türkiye-İran İş Forumu
    8. Peynir satın alırken...
    9. Gürcan Balık'ın tahliyesi durduruldu
    10. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    11. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    12. Binali Yıldırım: O cezaları sileceğiz
    13. Yemen'den Türkiye'nin yardım ve..
    14. Alex Sandro, 2023'e kadar Juventus'ta
    15. Horlama ve ağız kokusu
    16. TBMM Başkanı Yıldırım: "(Cezalı köprü..
    17. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz..
    18. Eski büyükelçi Balık'a yeniden..
    19. SPK’dan "sosyal medyada manipülasyon"..
    20. Sudan’daki gösterilerde 2 kişi ölü
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'