Facebook, seçimler öncesinde Bangladeş'teki sahte hesapları kapattı

DAKKA (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Facebook, Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılacak genel seçimler öncesinde muhalefet partileri aleyhine yalan haber yaydığı tespit edilen sahte hesapları kapattığını duyurdu.

Facebook'un Siber Güvenlik Bölümü Başkanı Nathaniel Gleicher, yaptığı açıklamada, mevcut yayın organlarını taklit eden bazı haber sitelerinin linklerini paylaşan 9 sayfa ile bu linkleri yayan 6 sahte kişisel hesabın kapatıldığını bildirdi.

Hesapların, koordine sahte davranış içinde bulunduğu için kapatıldığını ifade eden Gleicher, "Bunların hepsi sahte, ama sanki bağımsız yayın organlarınca yaratılmış gibi görünen sayfalar. Hepsi, hükümet yanlısı ve muhalefet aleyhine propaganda yapıyor." dedi.

Gleicher, Facebook'a tehdit danışmanlığı yapan siber güvenlik şirketi Graphika'nın, hesapların, hükümete yakın kişilerce açıldığını tespit ettiğini belirtti.

Sahte sayfaların BBC'nin Bengalce servisi ile ülkenin popüler haber sitesi bdnews24.com'u taklit etmeye çalıştığı kaydedildi.

Sayfalardan en çok ziyaret edilenin 11 bin 900 takipçisi olduğunu belirten Gleicher, "Aslında bu Bangladeş ölçeğinde küçük bir ağ fakat bizim için önemli. Facebook şahısların veya örgütlerin sahte hesap ağları aracılığıyla diğerlerini kim oldukları ve ne yaptıkları konusunda kandırmalarını istemiyor." ifadelerini kullandı.

Facebook, 2016 Başkanlık seçimlerinde sahte hesaplardan yalan ve düşmanlık yaratan mesajlar yayılmasına olanak sağladığı ve bu konuda önlem almadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Öte yandan bağımsız araştırma raporları Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik Birleşmiş Milletlerin (BM) "etnik temizlik" olarak nitelediği saldırılar sırasında orduya bağlı sahte hesaplardan ırkçı propaganda mesajları ve Arakanlılar hakkında yalan haberler paylaşıldığı tespit edilmişti.