Facebook Libra 2020’de piyasada

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr



Dijital para kullanımı her geçen gün yaygınlaşırken, dünya devi firmalar kendi kripto paralarını çıkartmak için hamle yapmaya başladı. Kendi kripto parasını çıkartmak isteyen firmalara Facebook da eklendi. Sosyal medya devi 2020’nin alk yarısında kendi kripto parasını piyasaya süreceğini açıkladı.

Facebook’un kripto parası Libra

Teknoloji devi Facebook, “Libra” adında çıkartacağı kripto paranın 2020’nin ilk yarısında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Facebook’un Libra’sı, küresel bir dijital para olarak kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklığı ile yürütülecek.

35 şirket destekleyecek

2020 yılının ilk yarısında piyasaya çıkartılması planlanan Libra’nın bir grup ortak şirket ve Libra Derneği adı verilen yardım kuruluşları tarafından bağımsız olarak yönetileceği açıklandı. Facebook’un kripto parası Libra’nın kar amacı gütmeyen kuruluşlar, e-ticaret ve finans firmaları ile sigorta şirketleri dahil olmak üzere 35 ortağın desteğine sahip olduğu belirtildi.

Dev firmalar kullanacak

Facebook çıkartacağını duyurduğu kripto parası Libra, Paypal ve Visa gibi büyük ödeme şirketleriyle de ortaklık halinde geliştirilecek. Ayrıca Spotify, eBay ve Uber gibi büyük oyuncular da Libra’nın üyeleri arasında yer alacak. Merkezi olmayan yapıda üretilecek Libra’nın fiziki para rezervleriyle de destekleneceği bildirildi.