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Facebook kullananlar dikkat ! Banka verilerinizin peşinde iddiası

Popüler sosyal medya platformu Facebook, bankalardan aktif biçimde kullanıcılarının finansal işlemlerinin ayrıntılarını istediği iddiasının gerçek olmadığını söyledi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:12
Facebook kullananlar dikkat ! Banka verilerinizin peşinde iddiası

Wall Street Journal gazetesinin haberinde, Facebook'un, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup ve US Bancorp'a, kullanıcıların hesap bakiyeleri ve kart işlemleri hakkında bilgi almak amacıyla yaklaşımda bulunduğu iddiasına yer verildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Facebook'tan yapılan açıklamada ise gazetenin haberi yalanlandı. Açıklamada, bazı kullanıcıların Messenger uygulamasında finansal bilgi erişimini tercih ettiği, sosyal medya şirketinin, bu bağlamda elde ettiği herhangi bir veriyi reklam amacıyla kullanmadığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE SKANDAL YAŞANMIŞTI

Facebook'un daha önce kullanıcı verilerini reklam ve veri analiz firmalarıyla paylaşması tartışmalara konu olmuş, analiz firması Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD ve İngiltere'de kritik seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere kullandığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, nisan ayında ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili oturumda soruları yanıtlamıştı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:12
  1. Facebook
  2. Banka verileri
  3. açıklama
  4. veri hırsızlığı

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