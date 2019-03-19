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Facebook: “Katliamı canlı olarak 200’den az kişi izledi”

Sosyal medya sitesi Facebook, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısının canlı yayınının, saldırı sırasında, 200’den az kişi tarafından izlendiğini ve 29 dakika boyunca kimsenin şikayette bulunmadığını açıkladı.

19 Mart 2019 Salı 13:32
Facebook: “Katliamı canlı olarak 200’den az kişi izledi”

Sosyal medya sitesi Facebook, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısının canlı yayınının, saldırı sırasında, 200’den az kişi tarafından izlendiğini ve 29 dakika boyunca kimsenin şikayette bulunmadığını açıkladı.


Sosyal medya sitesi Facebook, Yeni Zelanda’da iki camiye saldırırken canlı yayın yapan terörist hakkında açıklamalarda bulundu.


Yeni Zelanda’da iki camiye saldıran teröristin canlı yayın yaptığı sosyal medya sitesi Facebook, katliam videosu hakkında açıklamalarda bulundu. Katliam videosunu siteden kaldıran Facebook yetkilileri, canlı yayını anbean 200’den az kişinin izlediğini söyledi. Facebook Başkan Yardımcısı Chris Sonderby tarafından yapılan yazılı açıklamada, katliamı canlı izleyen kimsenin videoyu şikayet etmediğine dikkat çekildi. Sonderby, videonun kaldırılana kadar yaklaşık 4 bin kişi tarafından izlediğini açıkladı.


Video yayınlandıktan 29 dakika sonra bir kullanıcının şikayette bulunduğunu açıklayan Başkan Yardımcısı Sonderby, şikayet yapılana kadar başka kullanıcıların videoyu indirerek başka sitelere yüklediğini söyledi. Sonderby, 24 saat içinde katliamı gösteren 1,5 milyon videonun silindiğini açıkladı. Sonderby, otomatik video tarama ve tanıma sistemi sayesinde, yüklenilen katliam videolarının direkt silindiğini açıkladı.


Sonderby ayrıca, Terörist Brenton Tarrant’ın Facebook ve Instagram hesabının tespit edilince hemen kapatıldığını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:32
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