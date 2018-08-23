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Facebook hesabı silme! Facebook hesabı kapatma! Facebook hesabı dondurma! Facebook hesap engelleme

Facebook hesabı silme, kapatma ve dondurma aynen hesap açma gibi kolay ve pratiktir. Facebook hesabı kullanan vatandaşlar bir süre sonra hesabı silmek, dondurmak ya da Facebook hesabını tamamen kapatmak istiyor. Veya sosyal medya kullanıcısı var olan hesabı kapatıp yeni Facebook hesabı açmak istiyor. Facebook hesap silme ve kapatma nasıl yapılır sorusu Facebook kullanıcılarıtarafından sıkça soruluyor. Peki Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesabı nasıl kapatırım? Facebook hesap silme, hesap dondurma ve hesap silme linki nerededir?

23 Ağustos 2018 Perşembe 12:54
Facebook hesabı silme! Facebook hesabı kapatma! Facebook hesabı dondurma! Facebook hesap engelleme

Facebook hesabı silme, kapatma ve dondurma aynen hesap açma gibi kolay ve pratiktir. Facebook hesabı kullanan vatandaşlar bir süre sonra hesabı silmek, dondurmak ya da Facebook hesabını tamamen kapatmak istiyor. Veya sosyal medya kullanıcısı var olan hesabı kapatıp yeni Facebook hesabı açmak istiyor. Facebook hesap silme ve kapatma nasıl yapılır sorusu Facebook kullanıcıları  tarafından sıkça soruluyor. Peki Facebook hesap silme nasıl yapılır? Facebook hesabı nasıl kapatırım? Facebook hesap silme, hesap dondurma ve hesap silme linki nerededir?

FACEBOOK HESAP SİLME LİNKİ

Eğer Facebook hesap silme işlemi yapmak istiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz Facebook hesap silme linkine tıklayarak bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak bundan önce, geri dönüşü olmayan hesap silme işlemi yerine, platformun size sunduğu alternatiflere göz atabilirsiniz. Örneğin hesap dondurma işlemi hem silmekten daha az uğraştırıcıdır hem de istediğiniz zaman geri dönebilirsiniz.

FACEBOOK HESAP DONDURMA NASIL YAPILIR?

İlk olarak telefon ya da bilgisayardan Facebook'a giriş yapın. Daha sonra ayarlar sekmesine tıklayın. Ayarlar sekmesinde bulunan "Güvenlik" seçeneklerinin bulunduğu sekmeye tıklayın.

Açılan sayfada en alt bölümde "Hesabını Dondur" sekmesine tıklayın. Yine bir sayfa açılacak, buradan yine "Hesabını Dondur" seçeneğini işaretleyin. Son olarak Facebook hesabınızın şifresini girdikten sonra hesabınızı dondurabilirsiniz. Bu şekilde profili silmek yerine hesabınızı dondurduğunuz zaman kimse profilinize erişemeyecektir ve istediğiniz zaman tekrar hesabı aktif hale getirebilirsiniz.

Facebook'ta birisini engellemek için:

- Herhangi bir Facebook sayfasının sağ üst köşesindeki simgesine tıklayın

- Gizlilik Kısayolları'na tıklayın.

- Birinin beni rahatsız etmesini nasıl durdururum? ...

- Engellemek istediğiniz kişinin adını girin ve Engelle'ye tıklayın.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 12:54
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