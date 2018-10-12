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Facebook duyurdu: 30 milyon hesap hacklendi

Facebook, geçtiğimiz ay 30 milyon kullanıcıya ait bilgilerin hacklendiğini duyurdu. Olay, FBI tarafından araştırılıyor.

12 Ekim 2018 Cuma 21:56
Facebook duyurdu: 30 milyon hesap hacklendi

Facebook, 30 milyon kullanıcıya ait olan bilgilerin Eylül ayında tespit edilen açıktan faydalanan bilgisayar korsanları tarafından hacklediğini itirafında bulundu.

Yaşanan bu olayı geçen Eylül ayında Facebook'a yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıdan kaynaklandığını düşünen şirket yöneticileri, FBI yetkilileriyle birlikte olayın araştırıldığını duyurdu.

Saldırının arkasında kimin olduğu bilinmiyor

Facebook yaptığı açıklamada, yaklaşık iki hafta önce yapılan saldırının arkasında kimin olduğunu bilinmediğini Federal Büro yetkililerine belirtildiğini açıkladı.

"Hangi bilgilere erişim sağlandığı konusunda yardımcı olabiliriz"

Eylül ayında gerçekleşen saldırıda tahmin edilenden daha az kişinin etkilendiğini belirten Facebook, 50 milyon kullanıcının etkilendiğine inandıkları saldırıda, 30 milyon kişinin hesaplarının hacklendiğini tespit ettiklerini açıkladı.

İki hafta önce kullanıcı hesaplarının güvenliğinde yaşanan sorunları araştırdıkları sırada ve sorunu tespit edip düzelttiklerini dile getiren Facebook yetkilileri, kullanıcılara, hackerların hangi bilgilere erişim sağladıklarını anlamada yardım edebileceklerini belirttti.

Facebook daha önce yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 milyon kullanıcının hesaplarının bilgisayar korsanlarının eline geçmesine imkan veren bir açık tespit edilidiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:56
  1. Facebook

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