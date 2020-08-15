Facebook, 2004 yılında Harvard Üniversitesi öğrencisi olan Mark Zuckerberg tarafından kuruldu. Facebook'un kuruluş amacı ABD’deki

üniversitelerde okuyan öğrenciler arasında iletişim kurmaktı. Kısacık zaman içerisinde Facebook’a öyle bir rağbet oluştu ki sosyal medya devi, kullanıcı alanını genişletmek ve dünyaya açılma kararı söz konusu oldu. Finansal olarak kendini güçlendiren Facebook, kullanıcının hoşuna gidecek yeni

özellikler oluşturarak kullanıcısının hizmetine sunmaya başladı. Böylece Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sosyal medya platformu arasında yerini aldı. Yukarıda Facebook’un kuruluş amacından bahsettik. Şimdi de Sosyal medya denilince akla gelen ilk isimler arasında Facebook’a kaydolmak, Facebook’a giriş yapmak nasıl olur onu anlatalım. Facebook’u kullanmak için ilk önce Facebook'a katılmak yani Facebook hesabı açmak gerekir. Peki Facebook hesabı nasıl açılır? Facebook’a giriş yapmak için izlenecek yollar şu şekildedir:

FACEBOOK HESABI NASIL AÇILIR?

Facebook’a giriş yapmak için ilk yapılması gereken kriter bir Facebook hesabı açılmasıdır. Peki Facebook hesabım olmasını istiorum iyi de Facebook hesabımı nasıl oluştururum? Sorusu Facebook’a üye olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen sorulardandır. Bu bölümde arkadaşlarınla, hısım ve akrabalarınların yanında, eş ve dostlarınla hatta yeni arkadaşlıklara yelken açmak için Facebook hesap oluşturma ve Facebook'a giriş yap nasıl yapılır en kısa yoldan anlatmaya çalışacağız.

FACEBOOK HESAP OLUŞTURMA

Yeni bir sosyal medya ağı olan Facebook hesabı açmak için atılması gereken adınlar ve izlenmesi gereken yollar şunlardır:

Facebook’un resmi sayfası olan www.facebook.com adresine gidilir.

Facebook kullanıcısı olmak için ilk kriter, e-posta adresi veya telefon numarası gereklidir. Önemli not: Facebook kullancıcı olmak için en az 13 yaşında olmak gerekir.

Facebook hesabına sahip olmak için mail adresi ya da cep telefonu numaranızı girmeniz gerekir.

Facebook açmak için yeni şifre kısmına ise Facebook’a girebilmeniz için yeni şifre oluşturmak gerekir. Yeni şifre kısmına ise yeni oluşturacağınız şifreyi girmeniz yeterli olacaktır.

Yeni Facebook hesabı oluşturmak için doğum tarihi kısmından gün, ay ve yıl seçilmesi gerekir.

Cinsiyet kısmında ise kadın, erkek ya da özel kısmını seçtikten sonra kaydol tıklamak gerekir. Bu işlemleri sırasıyla yapan kullanıcı artık Facebook hesabı açmış olur. Facebook hesabı açmak için tıklayınız

Zaman zaman bazı kullanıcılar Facebook hesabı açarken bir takım sorunlarla karşılaştığı bilinmekte. Facebook hesabı oluştururken sorun yaşadıysanız Facebook’un sorun bildirme formu tıklanılarak hangi sorunla karşılaştığı o form üzerinden dile getirilebilir. Formu doldurmak için tıklayınız.

FACEBOOK GİRİŞ NASIL YAPILIR? FACEBOOK GİRİŞ YAP

Facebook arkadaş bulma, resim, video paylaşmanın yanında yeni arkadaşlıklar edinmek bunun yanınnda Facebook’ta

tanıdıklarının neler yaptığını, nerelere gittiklerini, ne konuştuklarını öğrenmek için ardık yapılması gereken oluşturulan hesap ile Facebook’a giriş yapmaktır. Peki Facebook giriş nasıl yapılır? İşte Facebook giriş yap için izlenecek yollar:

Oluşturulan Facebook hesabınıza bilgisayardan giriş yapmak için ilk yapılması gereken facebook.com internet sitesine gitmek olmalıdır. Daha önce Facebook hesabı oluşturmak için kullanılan e posta ya da telefon numarası girilir. Facebook hesabı almak için kullanılan şifre girilir. Son olarak da Giriş Yap tıklanılır. Hepsi bu artık Facebook girişi yapılmış olunur. Facebook girişi yapmak için tıklayınız

FACEBOOK VİDEO İNDİR

Facebook girişi yapıldıktan sonra yeni arkadaşlar bulunabileceği gibi, Facebook’a paylaşım yapılabilmekte, paylaşılan iletilere yorum yazılabilmenin yanında Facebook’ta video izleme ya da Facebook’ta video indir söz konusu olmakta. Peki Facebook video indir nasıl yapılır? Facebook'taki videolar nasıl indirilir? Bunun için de bazı yol ve yöntemleri kullanmak gerekir. Android cihazlarda Facebook video şu şekilde indirilir:

SnapTube uygulamasını indirmek gerekir. SnapTube’yi indirdikten sonra bir sonraki adım bu uygulamayı cihazınıza kurmak olmalıdır. Facebook’ta hangi videoyu indirmek istiyorsanız o videoyu açın. Videoyu açtıktan sonra ..” simgesini seçin. Daha sonra ise "Copy URL" sekmesini seçin son yapılması gereken ise açılan kısımda karta dokunulmasıyla Facebook video indirme işlemi başlayacaktır.