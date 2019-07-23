Yaşlandırma programı olarak bilinen FaceApp uygulamasının kazancı dudak uçuklattı

Sahip olduğu gelişmiş yapay zeka teknolojisi sayesinde oldukça başarılı bir şekilde yaşlandırma işlemini gerçekleştirebilen FaceApp uygulaması, üç yıldır hizmet vermesine rağmen yakın zamanda viral oldu.

Pek çok ünlünün de aralarında bulunduğu binlerce sosyal medya kullanıcısı, fotoğraflarını söz konusu uygulamaya yükleyerek bu akıma katıldı. Ardından ABD'li Senatör Chuck Schumer, milyonlarca insanın fotoğrafını topladığından ötürü gizlilik ve güvenlik ihlali yapıldığını iddia etti. ABD vatandaşlarının kişisel bilgilerinin 'yabancı güçlerin eline geçebileceğini' söyledi ve FBI'ın konuyu soruşturmasını istedi.

10 günde 1 milyon dolar kazandı

Ancak Forbes'un verilerine göre bu iddialar, yalnızca FaceApp'in daha çok kar elde etmesine yol açtı. Buna göre 9 Temmuz ve 19 Temmuz tarihleri arasında Wireless Lab şirketi, FaceApp uygulaması üzerinden 1 milyon dolar ciro elde etti. Bu gelir ise, firmanın günümüze dek elde ettiği toplam gelirin yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Toplamda 6,5 milyon kez indirilen uygulama, Android kullanıcıları tarafından Apple kullanıcılarına nazaran iki kat daha fazla rağbet gördü.

Uygulama; ABD, Rusya, Güney Afrika, Türkiye ve daha pek çok ülkenin mobil mağazasında uzun süredir trendlerde.

Söz konusu uygulamaya aslında tamamen ücretsiz olarak erişilebiliyor. Ancak kullanıcılar; reklamları kaldırmak, fotoğraflarda yer alan FaceApp logosundan kurtulmak ve en yeni filtrelere ulaşabilmek için uygulama içi satın alımlar gerçekleştirebiliyor.

Uygulamayı üreten şirketin kurucusu Yaroslav Gonçarov ise, Forbes raporu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.

"Veriler 48 saat için siliniyor"

Şirket yetkileri geçen hafta şirket politikaları gereği kullanıcıların hiçbir verilerinin üçüncü kişilere satılmadığının ve paylaşılmadığının altını çizerek, hiçbir kullanıcının verisinin Rusya'ya iletilmediğini de belirtmişti.

Yetkililer, "Yüklenen fotoğrafların çoğu, yüklendiği tarihten itibaren 48 saat içerisinde sunucularımızdan siliniyor. Kullanıcılar tarafından gelen verilerin silinmesi taleplerini ise kabul ediyoruz. Destek ekibimiz şu an oldukça yoğun olsa da bu taleplere öncelik gösteriyoruz" açıklamasını yapmıştı.