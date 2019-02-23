Fabrikanın menfezine düşen işçi ölümden döndü Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sunta fabrikasında menfeze düşen işçi ölümden döndü.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sunta fabrikasında menfeze düşen işçi ölümden döndü. Yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir sunta fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan V.G. (25), iddiaya göre fabrika içerisinde bulunan ve kapağı açık bırakılan yaklaşık 2 metre derinliğindeki giderin içine düştü. V.G., mesai arkadaşlarının yardımıyla düştüğü menfezden çıkartıldı. Sağlık yaralı işçiyi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

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