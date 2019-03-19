"Fabrikamız, 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldı"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Ereğli'deki eski terminal alanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

"Bundan sonra hiçbir oyun, hiçbir senaryo bizi vatanımızdan vazgeçiremez" diyen Erdoğan, bunun için Rabia'ya sıkı sıkıya sarıldıklarını söyledi.

Alandakilere "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" ifadesini tekrarlayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimse ezanımıza da bayrağımıza da el uzatamaz. Bunu bilsinler ve gereğini de anında yaparız. Bunu Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te Kandil'de yaptık mı? Bay Kemal ne dersen de bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. O senin YPG'lerin, PYD'lerin vesaire bize terör koridoru oluşturamaz. Onun için de Afrin'de, Cerablus'ta gereken dersi aldılar. Hep beraber inşallah el ele vereceğiz, 31 Mart'ta da bunlara gereken dersi vereceğiz."

Bir yandan ülke ve milletin beka mücadelesini verirken, diğer yandan da yatırımlarla şehirleri kalkındırdıklarına işaret eden Erdoğan, Ereğli'de yapılan yatırımları anlattı.

İlçeye eğitimde 667 derslikli 47 okul inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, derslik başına düşen öğrenci sayısına ilk öğretimde 29'dan 19'a orta öğretimde 33'ten 21'e düşürdüklerini söyledi.

Fatih Projesi ile ilçedeki öğrencilere 3 bin 357 tablet bilgisayar dağıttıklarını, okullara ise bin 51 adet akıllı tahtayı kurduklarını aktaran Erdoğan, çocuklara en güzel eğitimi vermek için ilçeye 941 öğretmen ataması yaptıklarını bildirdi.

Ayrıca 670 kapasiteli yurt açtıklarını hatırlatan Erdoğan, eski hastane yerine yapılacak fakülte binasıyla ilgili askeri güvenlik bölgesi sınırlamasını kısmen de olsa çözeceklerini anlattı.

İlçeye ayrıca gençlik merkezi ile 1000 kişilik spor salonu inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, sağlıkta 550 yataklı Ereğli Devlet Hastanesi'ni ilçeye kazandırdıklarını belirtti.

Bunun yanı sıra ilçeye ağız ve diş sağlığı merkezi ile sağlıklı yaşam merkezi yapmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Erdoğan, inşa edilecek 4 aile sağlığı merkezi için arsa tahsisinin yapıldığını söyledi.

Erdoğan, ulaşımda Alaplı-Ereğli bölünmüş yolunu tamamladıklarını, maliyeti eski parayla 1,5 katrilyon lira olan Zonguldak-Ereğli yolu ile 757 milyon lira olan Ereğli Devrek yolunun kalan kesimlerini de 2 yıla kadar tamamlacaklarını kaydetti.

- "Filyos Limanı'nın altyapı inşaatını seneye tamamlıyoruz"

Türkiye'nin 150 yıllık projesi olan bölgenin kaderini değiştirecek Filyos Limanı altyapı inşaatında yarıya geldiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Filyos Liman projesiyle batı Karadeniz'de kuzey, güney aksında kombine taşımacılık hizmeti verilecek bir liman kompleksi hayata geçirilecektir. Burası Zonguldak'la birlikte Karabük ve Bartın başta olmak üzere tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi haline gelecektir. Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı, Marmara limanlarının ve boğazların yükünü de hafifletecektir. Bunun yanında Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demiryolu ağımız üzerinden güneye ve Ortadoğu'ya ulaşmasını da sağlayacaktır. Karadeniz ticaretinde yeni bir dönem başlatacak Filyos Limanı'nın altyapı inşaatını seneye tamamlıyoruz. Üstyapı inşaasına ise 2021 yılında başlayıp, inşallah Filyos Limanı'nı 2023 yılına yetiştirerek, hizmete sunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer projelerinin de Adapazarı, Karasu, Akçakoca, Ereğli, Bartın Limanı Demiryolu Projesi olduğuna değinerek, yapımı devam eden Adapazarı, Karasu Limanı demiryolu projesinin devamı olacak hattın etüt çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Ereğli'deki tersanelere ilişkin yatırımlar hakkında bilgi veren Erdoğan, Ereğli'nin tersanelerini yeniden ülke ve bölgenin en önemli gemi üretim merkezlerinden biri haline getirmek için her türlü desteği sağlayacaklarını da vurguladı.

Erdoğan, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları'nın Türkiye'nin önemli bir değeri olduğu kadar şehrin de en güçlü markası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi buradan bir müjde veriyorum. Fabrikamız, 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım kararı aldı. Bu yatırımla fabrikamızın üretim kapasitesi artacak ve Ereğli'mizden bin kardeşimize ilave istihdam imkanı ortaya çıkacaktır. Kendi demir çelik ürünlerimizin araştırma geliştirme çalışmaları için burada önemli bir merkez kuruldu. Kendi zırh çeliğimizin levhalarını... Savunma sanayinde önemli bir adım, kendi formüllerimizle ve uluslararası standartlarda Ereğli'de bunu üretmeye başladık. Böylece savunma sanayimizin önemli bir ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Fabrikamızda yeni bir galvanizleme tesisi inşaa edildi. Deneme üretimine başladı, önümüzdeki ay da açılışı yapılıyor. Bu tesis ülkemizin ithalatında 210 milyon liralık iyileşmeye vesile olacak. Tüm bu yatırımların içemize hayırlı olmasını diliyorum."

- "AK Parti'nin gölgesinde yürümeye çalışanlar kusura bakmasınlar"

Zonguldak'a yapılacak yatırımları belediyenin değil, kendilerinin yapacağını ifade eden Erdoğan, "Ama belediyemizle de buranın altyapısı noktasında dayanışma içinde olacağız. Onun için birlikteliğimiz çok önemli. Önümüzdeki dönemde fabrikamızın, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına yaptığı katkıları artırarak sürdüreceğine inanınıyorum." ifadesini kullandı.

İçme suyu sorununun da inşa edilen isale hattı ve arıtma tesisi sorunuyla giderildiğine işaret eden Erdoğan, "Ereğli'ye doğal gazı getirdik mi? Bunları belediye yapmıyor ya biz yaptık. Madencilik bu toprakların bereketi, geçim kaynağı. Geçtiğimiz yıl ülkemiz genelinde 102 milyon ton yerli kömür üretimi yaparak bu alanda rekor kırdık. Önümüzdeki dönemde inşallah bakanlıklarımızla Ereğli'yi daha büyük yatırımlarla daha büyük hizmetlere kavuşturacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Kömür İşletmeleri için 1500 işçi alımının sözünü verdiklerini hatırlatarak, 1000 kişinin kura yöntemiyle işe başladığını, kalan 500 işçinin de seçim sonrasında kura yöntemiyle iş başı yapacağını aktardı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bunun için 31 Mart'taki tercihimizde hata yapmamamız gerekiyor. AK Parti'nin kapıları, bu çatı altında ülkesine ve şehrine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Ama bu kapının dışına çıkıp da hala AK Parti'nin gölgesinde yürümeye çalışanlara da hiç kusura bakmasınlar, en küçük muhabbetimiz olmaz. Belediye başkanlığı da bir bayrak yarışıdır. Her görev gibi belediye başkanlığı da bayrak yarışıdır. İsimler değişir, hedef ve yol değişmez. Ereğlili kardeşlerimin 31 Mart'ta en doğru kararı vereceklerine inanıyorum."

- Notlar

Mitingde ilk kez, AK Parti'ye uyarlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir bölümünü seslendiği "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısı dinletildi. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı, vatandaşlara kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yle ilgili filmlerin gösterildiği mitingde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır birer konuşma yaptı.

Mitinge Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.