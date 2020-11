Bir ülkenin kalkınıp milli sermayesini artırması fabrikalaşmaktan geçmektedir. Fabrikalaşmak milli sermayeyi artırdığından vergiler de doğal olarak düşecektir.

Uydu yayınlarında Dmax diye bir kanal var. O kanalda nasıl yapılır diye bir belgesel var. O belgeseli elimden geldiğince çoluk çocuk izliyoruz. Ne dikkatimi çekti biliyor musunuz?! Gelişmiş ülkeler her şeyin fabrikasını yapmışlar. Bardak fabrikası, bilgisayar fabrikası ve çikolata fabrikası gibi. Yani sizlerin anlayacağınız uçan kaçanın fabrikasını yapmışlar. Ondan dolayı gelişmiş ülkeler de hayat ucuz, paraları değerli ve vergiler az.



Bu fabrika işini ne hikmetse biraz hafife aldığımızı görüyorum. Halk devlet fabrika açmaz diyor. Ben de diyorum ki fabrika açmadığımız da hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Bir kısır döngü içerisinde yaşar gideriz. Bakınız bugün ülkem geneli Türk Lirası yabancı paralar karşısında çok değersiz. Vergiler çok yüksek. Örnek vereyim ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Türk Lirası, Euro karşısında yaklaşık on lira civarında, dolar karşısında da sekiz lira civarında. Vergiler ise her esnaf kazancının yüzde elli civarında vergi vermektedir. Bu ne demek biliyor musunuz bu esnafın zam yapması demektir. Başka türlü kâr yapamaz. Kim kaybediyor halkımız kaybediyor. Kazancı artmıyor fakat giderleri her geçen gün katlanarak artmaktadır.



Vakit geçirmeden her vilayette fabrikalarımızı kurmalıyız. Bu durum ayrıca göçün önüne geçecektir. Çünkü insanlarımız kendi vilayetlerinde fabrika kurulursa Marmara, Ege ve Akdeniz'e göç doğal olarak düşecektir.



Herkes kendi şehrinde çalışma fırsatı bulduğunda ailesini bırakıp gitmeyecektir.



Organize sanayi bölgelerinin sayısını mutlaka artırmalıyız. Bu durum işsizliği de bir nebze çözecektir.



Fabrikalaşmak işinde özel de teşvik edilmelidir. Fabrika sahiplerinden işçi sigorta paraları azaltılmalı ve kiralar makul seviyede tutulmalıdır. Asgari ücrette vergiler kaldırılmalıdır.



Rahmetli Erbakan fabrika hastasıydı. Rahmetli, iktidarda kaldığı birkaç senede her vilayetimize onlarca fabrika açmıştır. Allah rahmet eylesin.



Devlet fabrika açmaz sözünün hiçbir bilimsel karşılığı yoktur. Aksine ülkenin refahı için mutlaka fabrikalaşmalıyız...