Fabrikadan elektronik eşya çalan zanlılar yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir fabrikadan elektronik eşya çaldıkları gerekçesiyle 6 zanlı yakalandı. Alınan bilgiye göre, Yazıkonak Beldesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikadan hırsızlık yapıldığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2'si fabrikanın çatısına saklanan, biri de pencereden kaçmaya çalışan 3 zanlıyı yakaladı. Zanlıların ifadeleri doğrultusunda ekipler, 3 şüpheliyi de fabrikadan çalındığı tespit edilen 3 bilgisayar ve yazıcıyı kent merkezinde satmaya çalışırken gözaltına aldı. Hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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