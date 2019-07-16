0553 313 94 23

Fabrikadaki yangın paniğe yol açtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren panel radyatör üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

16 Temmuz 2019 Salı 08:07
Fabrikadaki yangın paniğe yol açtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren panel radyatör üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, itfaiyenin erken müdahalesi sonucu söndürüldü.


Yangın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi’nde bulunan OSB’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın asitleme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından fabrika çalışanları rahat bir nefes aldı.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak çalışmalar devam ederken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 08:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Validen ’Bayrak’ vurgulu 15 Temmuz konuşması: “Çünkü bizler buradayız, buradayız, buradayız”
    1. Validen ’Bayrak’ vurgulu 15 Temmuz..
    2. S-400 sonrası ABD'den ilk ziyaret
    3. Kars’ta intihar etmek isteyen kız..
    4. S-400 sevkiyatında Mürted'e 10. uçak..
    5. Fabrikadaki yangın paniğe yol açtı
    6. Aydın Genç Kızılay, Bosna’da katliamı..
    7. Aydın Veterinerler Odası Başkanı Şahin..
    8. Bayburt’ta 15 Temmuz 3. yılında anıldı
    9. 16.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. İspanya’dan AB’ye Türkiye uyarısı!
    11. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    12. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    13. S-400 sevkiyatı kapsamında 10'uncu..
    14. Almanya'nın tarihi meydanında dikkat..
    15. Çok sert tepki: Trump azledilmeli!
    16. ABD'de ırkçılık tartışmaları... 'Trump..
    17. ABD'den Cemal Kaşıkçı çağrısı.....
    18. Bugüne dikkat! Karadeniz için önemli..
    19. Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
    20. Trump, Esper'in Savunma Bakanı..
    21. Pendik'te trafik kazası: 1 ölü
    22. 'FETÖ'nün akamete uğratılmasını..
    23. ABD'li gazeteci Pentagon'u böyle..
    24. Morityus, İngiltere'nin kontrolündeki..
    25. Demokrat kadın vekillerden Trump'a..
    26. Cezayir'den Mısır'a "hava köprüsü"..
    27. Dünya Bankası açıkladı! Türkiye..
    28. Günün en acı haberi... Hakkari'de 1..
    29. GÜNCELLEME - Adana'da metil alkolden..
    30. ABD Temsilciler Meclisinden Suudi..
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    AB'den skandal Türkiye kararı! Yaptırım onaylandı
    AB'den skandal Türkiye kararı! Yaptırım onaylandı