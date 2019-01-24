Fabrikada üzerine pamuk balyası devrilen işçi öldü

Fabrikada üzerine pamuk balyası devrilen işçi öldü24 Ocak 2019 Perşembe 00:53
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki bir fabrikada üzerine pamuk balyası devrilen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'deki bir iplik fabrikasında çalışan Dahil Bolat'ın (50) üzerine çalışma esnasında pamuk balyası devrildi.
Bolat'ın mesai arkadaşları balyayı kaldırıp, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Fabrikaya gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cesedi otopsi için Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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