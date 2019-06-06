Fabrika yangını kontrol altına alınıyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Allah’a hamd olsun yangını kontrol altına almaya başladık" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir fabrikada, sabah saatlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. Çıkan yangın sonrasında çevre ilçeler dahil olmak üzere 30’a yakın itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 5 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı öğrenildi.

"Yangını kontrol altına almaya başladık"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi yangın sonrası olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çiftçi yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Tabiki üzücü olayı duyar duymaz Kocaeli Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerimiz 9 dakika içerisinde yangına müdahale etmeye başladılar. Çok sayıda ambulans ekibi de olay yerine intikal ettirildi. Şu an Allah’a hamd olsun yangını kontrol altına almaya başladık yangını. Tabi içeride kalan vatandaş var mı yok mu bu konu bir söylem çerçevesinde. İnşallah yoktur. Bu olay hepimizi üzmüştür. İtfaiye ekiplerimiz canla başla 30’a yakın itfaiye ekibimiz olay yerinde. İtfaiyemizin müdahalesi anında hemen yaklaşık 5 vatandaşımız yaralanmış ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kontrol altındalar. İçeride mahsur kalan işçi söylemi var ama net bir şey yok. Olay yeri incelemesi neticesinde yangının neden çıktığı ortaya çıkacaktır. Şu an bize ulaşan herhangi bilgi yok" dedi.