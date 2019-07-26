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Fabrika yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:25
Fabrika yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.


Yangın, sabah saatlerinde İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı semtindeki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de destek verdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, palet fabrikasının yanı sıra fabrikanın yanında bulunan elektrik panosu üreten işletme de zarar gördü.


Öte yandan, yine fabrikanın yakınında bulunan veteriner işleri müdürlüğündeki hayvanlar da binadan çıkartıldı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:25
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