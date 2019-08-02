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Fabrika içinde 4 metre yükseklikten düştü, 7 saat sonra yerde kanlar içinde bulundu

Bilecik’te bir fabrikada 4 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralanan Kalite Kontrol Şefi, 7 saat sonra yerde kanlar içinde bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:24
Fabrika içinde 4 metre yükseklikten düştü, 7 saat sonra yerde kanlar içinde bulundu

Bilecik’te bir fabrikada 4 metre yükseklikten düşen ve ağır yaralanan Kalite Kontrol Şefi, 7 saat sonra yerde kanlar içinde bulundu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt ilçesinde seramik fabrikasında Kalite Kontrol Şefi olarak çalışan Meral Akkaş Yeni, dün 16:00-24:00 vardiyasında çalıştığı esnada fabrikada içinde birimleri gezerken üst yoldan alt yola henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen kadın kanlar içinde yerde kalırken, baygın şekilde sabah 06:00’da fabrikanın bakımcıları tarafından buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan yaralı kadın buradan Eskişehir’e sevk edildi.


Öte yandan yoğun bakımda tedavi altına kadının kolunda ve elmacık kemiğinde kırıklar, kafatasında da çatlarlar oluştuğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:24
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