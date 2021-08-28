Fabricio Bustos kimdir? Fabricio Bustos nereli? Fabricio Bustos kaç yaşında? Fabricio Bustos nerede oynuyor?

Fabricio Bustos kimdir, nerelidir? Bu sezona güçlü isimlerle giren Fenerbahçe, yeni transfere daha imza atmaya çok yakın. Geçen sezona Independiente top koşturan ve sezon sonunda toplam 29 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Fabricio Bustos ile Fenerbahçe yakından ilgileniyor. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre F.Bahçe, Fabricio Bustos'un temsilcisiyle bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

Fabricio Bustos kimdir?

Fabricio Bustos 28 Nisan 1996 tarihinde Ucacha, Córdoba, Arjantin’de doğdu.Club Atlético Independiente'de oynayan Arjantinli millî futbolcudur. Sağ bek pozisyonunda oynayan Bustos, zaman zaman ise sağ orta saha oyuncusu olarak da görev yapmaktadır.

Bustos, 27 Ağustos 2017'de Arjantin ev sahipliğinde Uruguay ve Venezuela ile oynanan 2018 Dünya Kupası ön eleme maçları için teknik direktör Jorge Sampaoli tarafından Arjantin millî takımına çağrıldı. İlk maçına 23 Mart 2018'de, Arjantin'in 2-0 galip geldiği İtalya'ya karşı bir hazırlık maçı ile çıktı.