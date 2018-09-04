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Marco Fabian'dan bomba çıkış: Fenerbahçe beni kandırdı

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Marco Fabian, açıklamalarda bulundu. Fabian, "Fenerbahçe beni kandırdı" dedi.

04 Eylül 2018 Salı 22:59
Marco Fabian'dan bomba çıkış: Fenerbahçe beni kandırdı

Transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Marco Fabian, sarı-lacivertli kulüp için flaş açıklamalar yaptı.

"İMZAYA 5 DAKİKA KALA..."

Alman basınına konuşan Fabian, "Türkler beni kandırdı. Fenerbahçe suçu bana yükledi ama bu anlamsız. Her konuda anlaşmıştık, sözleşme hazırdı. İmzaya 5 dakika kala bazı şeylerin değiştiğini söylediler. Bu doğru bir hareket değildi. Böyle transfer olamazdım." dedi.

"BELKİ TAKIMDA KALIRIM, BELKİ GİDERİM"

Eintracht Frankfurt ile bir yıllık sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Meksikalı futbolcu, "Eintracht Frankfurt teknik direktörü benim gitmemi istemedi. Marco, sen önemli bir futbolcusun dedi. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Belki ayrılırım, belki takımda kalırım. Neler olacak bakalım." diye konuştu.

Kaynak: Sporx

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:59
  1. Fenerbahçe
  2. Frankfurt
  3. İstanbul
  4. Marco Fabian

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