F16'lara kesintisiz uçuş amacıyla havada yakıt ikmali yapıldı

TSK'nın yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütüne yönelik mücadelede en önemli silah gücünü oluşturan F16'lar, havada yapılan ikmalle kesintisiz uçuş gerçekleştirebiliyor.

Hava kuvvetlerinin özellikle yurt dışı operasyonlar sırasında bu işlemi sık sık uyguladığı biliniyor.

TSK, Türk Hava Kuvvetlerinin savaş gücünü artıran ikmal görüntülerine ait bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Fotoğrafta üç adet F16 savaş uçağı bulunurken, bu uçaklardan birine KC-135 tanker uçağından yakıt ikmali yapılıyor. Söz konusu ikmal yine bir başka F16 kokpitinden ölümsüzleştiriliyor.