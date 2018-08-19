Fenerbahçe'den Emre Akbaba açıklaması! 'Bize o isim önerdi'

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinden sonra, bugünlerde transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olan Emre Akbaba ile ilgili açılama yaptı.

''EMRE AKBABA'YI BİZE ALANYASPOR BAŞKANI ÖNERDİ''

Özsoy şunları söyledi:

"Emre Akbaba bize Alanyaspor başkanı tarafından teklif edildi. Biz de Comolli ve Cocu'ya sorduktan sonra Alanyaspor ile görüşmeye başladık. Biz bütün transferlerde önce kulüple görüşüyoruz. Daha sonra rakip takımların Emre ile görüştüğünü öğrendikten sonra transferde fazla ilerlemedik. Oyuncu ile Comolli görüştü ama ondan sonra da çok yol kat etmenin anlamı olmayacağını gördükten sonra devam etmedik. Bizim bu oyuncuyla ilgilenmemizin tek nedeni Alanyaspor başkanının bize önermesi."