Türkiye programdan çıkarıldı! Uçakların teslimatı 2 yıl gecikti
ABD'nin S-400 alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkarması nedeniyle, 75 uçağın teslimatında 2 yıl gecikme yaşanacak.22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:56
Rusya'nın hava savunma sistemi S-400'leri teslim etmeye başlamasının ardından Amerika, Türkiye'yi F-35 programından çıkardı. ABD'nin bu kararı F-35 üretimini de etkiledi.
400 parçanın tek üreticisi Türkiye
Öyle ki; uçakların 937 parçası Türkiye'de üretiliyor. 400 parçanın da tek üreticisi Türkiye. Amerikalılar, Türkiye'nin programdan çıkarılmasının maliyetini 600 milyon dolar hesapladı. Fakat maliyet göründüğünden daha fazla.
75 uçağın teslimatı gecikti
Amerika'nın satış için hazırladığı 75 F-35'in teslimatı 2 yıl erteleniyor. Bu gecikmede Türkiye'nin programdan çıkarılmasının etkisi büyük. Türkiye'nin programın dışında bırakılmasının Amerika'ya 1 milyar dolara mal olması bekleniyor.
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