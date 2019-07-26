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F-35’lerin boşluğu doldurulacak

ABD ile S-400 ve F-35 gerilimi yaşayan Ankara, F-35’lerin teslim edilmemesi ihtimaline karşı çeşitli alternatifleri devreye sokmaya hazırlanıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 07:23
F-35’lerin boşluğu doldurulacak

Türkiye, F-35’lerin boşluğunu doldurmak için ilk olarak, TSK’nın envanterinde bulunan F-16 ve F-4 savaş uçaklarının kullanım sürelerini uzatmak için modernizasyon çalışmaları yapacak.

İkinci adım olarak millî muharip uçağı TFX projesine ağırlık verilecek. F-35 mağduru 10 yerli savunma firması, çalışma ve tecrübelerini millî savaş uçağı TFX projesine aktaracak.

TFX’in beklenenden daha erken tarihte test sürüşlerini gerçekleştirmesi ve kullanıma hazır hâle gelmesi için tüm kaynaklar seferber edilecek.

Bu adımlar atılırken, alternatif olarak, yeni nesil savaş uçağı bulunan Rusya gibi ülkelerle temasa geçilecek.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 07:21
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