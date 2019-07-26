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F-35’leri satın almak Belçika’nın tüm hava savunma sistemini değiştirecek

Belçika’nın ABD’den satın aldığı F-35 savaş uçaklarının orduya dahil edilmesinden sonra hava üslerinin fizyolojik yapılarında ciddi değişikliğe gideceği belirtildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 21:11
F-35’leri satın almak Belçika’nın tüm hava savunma sistemini değiştirecek

Belçika’nın ABD’den satın aldığı F-35 savaş uçaklarının orduya dahil edilmesinden sonra hava üslerinin fizyolojik yapılarında ciddi değişikliğe gideceği belirtildi.


Belçika’nın ABD’den aldığı F-35 savaş uçaklarının 2025 yılının bahar aylarında Florennes’e ve iki yıl sonra da Limburg’taki Kleine-Brogel hava üslerine gelmesi bekleniyor. F-35’lerin gelişiyle hava üslerinin fizyolojik yapısı ve pilot eğitimi, hava bileşeninin işletilme sistemi tamamen değişecek. 2023 ve 2024 yılları arasında ise Belçikalı pilotlar ve teknisyenler ABD’nin güneybatısındaki Arizona eyaletinde eğitim alacaklar.


Belçika Savunma Bakanlığı, Haziran ayının sonunda Florennes ve Kleine-Brogel’de iki yüksek güvenlikli F-35 kompleksinin inşası için bir ön bildirim yayınladı. Özel bir şirket tarafından toplam 275 milyon euroya mal edilecek olan komplekslerin 2026 yılı sonuna kadar hazır olması planlanıyor.


Havacı Albay Harold Van Pee, F-35 uçaklarının güvenlik açısından hem fiziksel hem de sibernetik olarak Belçika’nın uçuş eğitim şeklini derinden değiştireceğini söyledi. Değişikliğin en önemli sebebi Belçika hava üssünün dar olması ve F-35 eğitim misyonları için daha fazla hava sahası gerektiği olarak gösteriliyor. Bu yüzden Belçikalı pilotlar, İtalya, Norveç ve ABD’de daha fazla eğitim almak zorunda kalacak. Ayrıca uçakların aşırı gürültülü olmasının da Belçika’da eğitimleri zora sokacağı belirtiliyor.


Geçtiğimiz Ekim ayında Michel hükümeti, ABD ile 34 yeni F-35-A savaş uçağının satın alınması konusunda 3,8 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 21:11
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