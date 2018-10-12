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F-35'ler arızalandı! ABD ve İsrail iptal etti

Üretilen F-35’lerin teknik arıza vermesi nedeniyle, ABD ve İsrail’in uçuşları iptal ettiği bildirildi.

12 Ekim 2018 Cuma 09:40
F-35'ler arızalandı! ABD ve İsrail iptal etti

ABD'nin F-35B uçağı 28 Eylül'de düştü, testler yeniden gözden geçirildi. F-35'lerde teknik arızaların görülmesiyle, küresel eşkıya Amerika ve terör devleti İsrail,  uçuçları durdurma kararı aldı.

Testler yeniden yapılacak

İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35I tipi uçaklarda şimdiye kadar herhangi bir teknik arıza rapor edilmediği ifade edilirken, yapılacak testlerin günlerce sürebileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun herhangi bir operasyonda ihtiyaç duyması halinde F-35'lerin tam kapasiteyle göreve hazır olduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, geçen ay Güney Carolina eyaletinde bir F-35B tipi savaş uçağının düşmesi sonrası bugün dünya genelinde tüm F-35 uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

İsrail'de 12 F-35 var 

İsrail ordusu mayıs ayında yaptığı açıklamada, elindeki F-35 savaş uçaklarını iki kez iki farklı hedefe yönelik saldırılarda kullandığını duyurmuş ve İsrail'in F-35'leri ilk kez bir operasyonda kullanan ülke olduğunu ifade etmişti.

ABD'den 50 adet F-35 sipariş eden İsrail, şimdiye kadar 12 tanesini teslim aldı.

İlk kaza 2 hafta önce yaşandı 

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadelerine ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan bir F-35B uçağı, 28 Eylül'de üsse 8 kilometre mesafede iken düşmüştü.

Bunun F-35 uçaklarının ilk kazası olduğu belirtilirken dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna dikkat çekiliyor.

Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:40
  1. abd
  2. israil
  3. güney carolina
  4. f-35

YORUM YAZ

  • sedatsedat37 dk önce
    Adamlar yaptı mı yapmış. Geliştirecek mi tabiki. Biz buna sevinelim mi. Tabiki hayır. Biz uçak fabrikasını kapatmış ülkeyiz. Ancak ayakta kalmak için direnebiliriz.
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