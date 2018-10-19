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Birleşik Krallık, F-35 uçuşlarını durdurdu

Birleşik Krallık, arıza tespit edilmesinden sonra F-35 savaş uçaklarının uçuşlarını iptal etti.

19 Ekim 2018 Cuma 09:38
Birleşik Krallık, F-35 uçuşlarını durdurdu

Yapılan araştırmalarda F-35B Lightning II uçaklarında sorunlar tespit edildiğini açıklayan Birleşik Krallık, uçaklarının uçuşunu durdurduğunu duyurdu.

5 uçağın yakıt tüpünde sorun var

F-35 Birleşik Program Ofisi (Joint Program Office) Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait F-35B Lightning II uçaklarında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Bu denetleme sonucunda beş adet F-35B Lightning II’nin yakıt tüpü değişimi gerektirdiği tespit edildi. Sorun bulunmayan uçakların uçuşlarının devamına karar verilirken problemli uçakların uçuşları ise durduruldu.

Envanterde 16 f-35b var

Hâlihazırda Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinde 16 adet F-35B Lightning II bulunuyor.

Bu uçaklardan bir kısmı HMS Queen Elizabeth (R 08) uçak gemisinde denemelere katılırken bir kısmı da RAF Marham Üssü’nde ve ABD’de konuşlu bulunuyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 09:38
  1. F-35
  2. F-35B Lightning II

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