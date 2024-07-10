F-35 ve F-15' ait 250 GB veri sızıntısı Telegram’da yayınlandı! ABD ordusunu şoke edecek

Çinli bilgi güvenliği uzmanları, F-35 savaş uçağı ve hassas ABD silahlarına ilişkin teknik bilgiler içerdiği iddia edilen ve yakın zamanda sızdırıldığı anlaşılan belgelerin gerçek göründüğünü raporladı.

Kendisini Rus pilotu olarak tanıtan ve Fighterbomber takma kullanıcı adıyla Ivan Ivanov ismini kullanan bir kullanıcı, Telegram mesajlaşma servisi üzerinden, F35 ve F-15'lere dair ve indirilebilir veriler yayınladı. (Linkini verdik ama dosyaları indirirken dikkatli olmak lazım, bunlar virüslü olabilir.)

Fighterbomber 500 binden fazla abonesi olan kanallarında bir kısım belgeleri 2 Temmuz'da sızdırdı ama daha büyük kısmı ertesi gün gerisini de yayınladı. Fighterbomber bir Amerikan şirketinden 250 gigabayt ABD askeri verisi aldığını söyledi.

Çinli bilgi güvenliği uzmanları, F-35 savaş uçağı ve hassas ABD silahlarına ilişkin teknik bilgiler içerdiği iddia edilen ve yakın zamanda sızdırıldığı anlaşılan belgelerin gerçek göründüğünü raporladı.

Sızdırılan dosyalar arasında F-35 uçağına ait kullanım kılavuzları, F-15 ve modifikasyonları ile silah sistemleri, Switchblade insansız hava aracı ve hassas güdümlü füzelere ilişkin belgeler bulunuyor. Çinli havacılık blog yazarı Makayev, video kanalında sızıntıların üç kategoriye ayrıldığını belirtti. İlk tür, F-15SA için uçuş kılavuzu, bakım kılavuzları ve uçak mürettebatı silah teslimat kılavuzlarını içeriyor, bu sürüm on yıldan fazla bir süre önce Suudi Arabistan'a satılmıştı.

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İkinci grupta F-15SA'da kullanılan F110 motoruna ait motor bakım kılavuzu, üçüncü grupta ise hassas güdümlü füzelerin kullanım kılavuzları yer alıyor.

F-35 belgelerinin bazıları kısmen sansürlenmişti, bu da bunların zaten gizliliğinin kaldırılmış olabileceğini gösteriyor olabilir.

Makayev en kapsamlı belgenin, 2018'de son kez revize edilen Boeing'in 800 sayfalık uçuş kılavuzu olduğunu belirterek, bu kılavuzda uçağın çeşitli sistemleri, uçuşa hazırlık, acil durum operasyonları ve operasyonel sınırlamaların olduğuna dikkat çekerek, bu metinlerin Çin'in askeri havacılık sektörüne fayda sağlayabilecek öngörüler sunmaktan ziyade bakım personelini hedefleyen metinler olduğunu düşünüyor.

F-35 belgelerinin bazıları kısmen sansürlenmişti, bu da bunların zaten gizliliğinin kaldırılmış olabileceğini gösteriyor olabilir.

Makayev en kapsamlı belgenin, 2018'de son kez revize edilen Boeing'in 800 sayfalık uçuş kılavuzu olduğunu belirterek, bu kılavuzda uçağın çeşitli sistemleri, uçuşa hazırlık, acil durum operasyonları ve operasyonel sınırlamaların olduğuna dikkat çekerek, bu metinlerin Çin'in askeri havacılık sektörüne fayda sağlayabilecek öngörüler sunmaktan ziyade bakım personelini hedefleyen metinler olduğunu düşünüyor.

Rus pilotun 250 GB veriye sahip olduğu iddiası göz önüne alındığında, diğer yorumcular uçağın zayıflıklarını ortaya çıkarabilecek olanlar da dahil olmak üzere daha fazla bakım kılavuzu ve silah tasarımının yayınlanabileceğine inanıyorlar.

t24'te Füsun Sarp Nebil'in kaleme aldığı yazıda; Çinli askeri bilim insanları, geçen yıl ABD jetlerini karşılaştırarak, hala dünyanın en güçlü hayalet uçağı olarak kabul edilen eski F-22'e nazaran, F-35'in Güney Çin Denizi ve Tayvan Boğazı'nda daha büyük bir tehdit oluşturduğunu açıklamışlardı.

F-35 sızıntısı ilk defa olmuyor

Çinli uzmanların "gerçek gibi gözüküyor" yorumlarına karşın, bunların gerçekten veri sızıntısı olup olmadığı ya da daha önce yayınlanmış ya da gizliliği kaldırılmış bilgiler olup olmadığı henüz belli değil. Ama belgelerin büyük ilgi uyandırdığı bildiriliyor.

Ancak F-35 ve diğer Amerikan savaş uçakları ile ilgili sızıntı haberleri birçok kere ortaya çıktı. Örneğin 2023 ocak ayında bir oyun forumunda ABD askeri uçaklarına ilişkin bazı belgeler sızmıştı. 2015'de Snowden Çinlilerin F-35'i hacklediğine dair belgeler yayınlamıştı. 2013’te başka bir olay raporlanmıştı.

ABD'den ya da ABD Hava Kuvvetlerinden belgelerin 'sızdırılması' ile ilgili bir açıklama, aradan geçen 1 haftaya rağmen henüz gelmedi. Sızıntı gerçek ise, ticari sırların ve düşmanlarına karşı zayıflıklarının ortaya çıkması nedeniyle ABD'nin ve F-35 sahibi müttefiklerinin savaş kabiliyetlerine zarar verebilir, Çin ve Rusya'ya avantaj sağlayabilir.