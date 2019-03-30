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'F-35' tehdidine Türkiye'den yeni hamle! Son sözü Putin söyleyecek

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57 için ihracat lisansının çıktığı açıklandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 20:56
'F-35' tehdidine Türkiye'den yeni hamle! Son sözü Putin söyleyecek

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan havacılık sanayisinden bir kaynak, Su-57 savaş uçağı için ihracat lisansının çıktığını söyledi. Hükümetin, uçağın isminin T-50'den Su-57'ye değişmesi nedeniyle gerekli belgeleri incelediği kaydedildi.

Son sözü Putin söyleyecek

Rusya tarafından üretilen Su-57 savaş uçağı, tek koltuklu, çift motorlu ve "görünmezlik" özelliğine sahip. İlk uçuşunu 2010'da gerçekleştiren Su-57 halen Rus ordusu tarafından test ediliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Su-57'nin ihracatı için gerekli lisansa önümüzdeki haftalarda son onayı vermesi bekleniyor.

Türkiye'nin önünde engel kalmadı

ABD Türkiye'yi S-400 alımı nedeniyle F-35 üzerinden tehdit ediyor. Bazı askeri uzmanlar Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35'lerin gelmemesi durumda ilk alternatif olarak Su-57'yi gösteriyor.

Rusya'nın Su-57 için ihracat lisansı vermesiyle Türkiye'nin F-35'ler yerine Su-57 almasının önünde engel kalmadı. ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzelerine karşı vermekten imtina ettiği F-35 savaş uçakları yerine Rusya'dan Su-57 alma ihtimali var.

Erdoğan da 'Gerekirse alternatifler üretiriz' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran 2018 tarihinde A Haber - ATV ortak canlı yayınına katılmış ve ABD Senatosu'nun F-35 kararına dair, "'Biz şu ana kadar 800 milyon dolar ödemişiz. Uluslararası bir ahlak, hukuk var. Oldu, olmadı ayrı mesele ama bununla dünya durmuyor. Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika'nın tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır" demişti.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 20:56
  1. abd
  2. rusya
  3. Putin
  4. Erdoğan
  5. Türkiye
  6. nato
  7. f-35
  8. s-400
  9. su-57
  10. DÜNYA Haberleri
  11. Su-57 savaş uçağı
  12. Vladimir Putin

YORUM YAZ

  • YorumcuYorumcu24 dk önce
    Hiç kimse şu ana kadar şimdi söyleyeceğimi aklına getirmiyor değerli akit. Nedir o:TÜRKİYE F35LERİN ÖZELLİKLERİNİ RUSYAYA ÇİNE VE DÜŞMANLARINA SATARSA F35 HAVADA UÇAN TENIKEDEN FARKSIZ OLUR. ABD MECBUREN VERMEK ZORUNDA...TESLİM EDİLMEZSE TÜM ÖZELLIKLERİ DİĞER ÜLKELERE VERİLECEKTİR DERSE NSKAVT EDER.ÇÜNKÜ GERCEKTENDE O UÇAGIN KRİTIK OZELLIKLERİ MUTLAKA TÜRKİYEDE VARDIR. Ama uçağın kritik parçalarını üreten Türkiye nasıl olur da şuana kadar bu kartını istihbarat eliyle kullanmaz? Yüzde yüz vermeyecekler ama Türkiye bu kartını kullanırsa mecburen hızlıca verirler.Sen mi biliyon birader devlet bilmiyor mu derseniz derim ki dikkatten kaçmış olabilir.
  • Hüsnü AslanoğluHüsnü Aslanoğlu24 dk önce
    Anlaşılan o ki, teknik ve mali nedenlerle S 400 doğru ve yerinde bir tercih. F 35 projesinden ayrılmamız nedeniyle herhangi bir mali kaybımız olmayacak ise, SU 57 bizim için hayırlı olsun.
  • Necip AydemirNecip Aydemir35 dk önce
    Komşuyla yapılan iş birliği her zaman daha iyi netice verir kanaatindeyim uzaktaki akrabadan önce yakındaki komşu yetişir imdada komşu ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmak bizi güçlü kılar tabii komşunun da aynı düşüncede olması gerekir.
  • Ay..n,,,.ERg...Z.EMETAy..n,,,.ERg...Z.EMET1 sa önce
    Ülkelerin milli savunma ihtiyaçları bekalarin gerekliliği doğrultusunda en iyi donanımla şekillenir ABD teknoloji transferi ve donanım kapasitesi bakımından Türkiye'nin milli güvenlik gereksinimine ihtiyacı doğrultusunda cevap vermeyip,dil uzatıp zorbalık ta yaparsa uzanan elde dilde kesilir. Turmp kişilik vasıflarıyla agresif yoğun psiko analizi dipte kişilik olarak kendinden ve ideallerinden başka dünya kabul etmeyen zorba,ABD in Yahudi demokrasisinin faşist zavallı diktatorudur insanilik erdeminde kafa tasicilik zihniyeti olan zorba,kimliksiz bir kimlik olarak amerikan değerlerini ve mantalitesini koşulsuz egolarıyla şekillendiren, sorgulayarak biçimlendirerek ayaklar altına alan psikolojide psiko analize yeni terimlerle kanalize olacak biri olarak dünya tarihinde bu terimle anılacak ve yargılanacak biri.sorgusuz mo...on mentalitesi ve deger yargisi gercek dunyadan ve insanlik degerlerinden izafi bir soyutlukla uzakta,amerikanin muhafazekaliginin ve katoliginin yeni değer yargısı olarak nihayet baltayi tasa vurdu aksiylede kendine geldi. ABD İsrail ilişkisi; artık körler sağırlar birbirini ağırlar niteliğinde ve dünya kamuoyunda Kudüs oylamasında ABD ve İsrail aleyhine büyük mağlubiyetle tescillenmiş bulunmakta olup CIA raporlarına da dünya bizim ap… ara gülüyor aczi yetiyle, İslam ülkeleri ve onun dünya lideri; dünyanın lideri, cumhurbaşkanımız sayın: recep Tayyip Erdoğan adına da ABD li Trumpun yaratığı Yahudi kör sevdalığının talihsiz neticesi olarak büyük başarı ve iftiharla geçmiş bulunmaktadır.işte ABD ve İsraillin dünya kamuoyundaki hazin mağlubiyeti. zafer mazlumların ve aklıselimlerindir zorba ve bencillerin değil. trump piyonuyla beraber piyon-o-(piyona) resitali şovuna devam etsin. ama bet seslileri de artık kimse dinlemiyor.. . dış işlerimiz diplomaside ki profesyonelliği sayesinde kendini bilmez dış siyasi odakların sözde diktaları; tevazu, rica ve minnete dönüşmüştür bu başarı diplomasi adına dış işleri bakanlığımızın Türkiye cumhuriyeti nezdinde büyük devlet olma onurunun en büyük kazanımıdır. bu bağlamda küresel açıdan, dış siyasi arenada ve bölgesinde hissedilir bir saygınlıkla sözü dinlenen bir ülke konumundayız.. görünen o ki diplomasideki bu saygınlık her ülkenin, siyasi otoritesinin birbirine karşı duyulan güvenin de bir eseri olsa gerek. Türkiye in bölgesinde ve güçler dengesinde yerini belirleyen; güven esasına dayalı diplomasisidir. bu diplomasi ki bölgesinde abd in enerji koridoru ve Kürtler üzerinden İsrail e devlet kurma siyasi projelerini başlamadan bitiren siyasi ve askeri başarılarında getireceği şüphe götürmeyen bir gerçektir. bu gerçeğin sıcak yüzüyle köşeye sıkışan ABD diplomasisi her geçen gün taktik hegemonyalar üzerinden yeni yaptırmalar uygulayarak sıkıştığı köşenin çıkış açısında daraltmaktadır. gün gelecek daralan bu açıdan; diplomasisi ve siyasi kimliğindeki emelleri adına preslen ip’te çıkacaktır. ABD in kendi ulusal çıkarlarını başka ülkelerin çıkarlarından ve uluslararası topluluğun ortak çıkarlarından üstün tutması bencilliktir. başkanı Donald trump, ulusal güvenlik stratejisin de "Amerikan etkisine, değerlerine ve zenginliğine meydan okuyan rakiplerimizle ki bunlar Rusya ve Çin, karşı karşıyayız demekte olup; , ABD değerleri ve zenginlikleri köle ticareti ve bu bağlamda kapitalist değerlerin küresel ekonomi çarklarını çalıştırması ile küresel ekonomi adına sömürüyle oluşmuştur. başta Rusya ve Çin olmak üzere tüm dünya, sizin küresellik adına başka ülkelerin iç dinamiklerinde kaoslar yaratmanızı ve silahlarınızla coğrafyalarda ülkelerin sınırları ve demografik yapılarını değiştirmenizi takdirle mi karşılayacaktı? dünya ekonomi sistemine fed de emtia değeri olarak karşılığı bulunmayan dolarlınızla ülkelerin ekonomilerine o ülkelerin alım güçlerini aşağılara çekip; sömürmeniz takdirle mi karşılanacaktı? seçim vadelerinizi yerine getirmek için içinizdeki başta fetö ve onun hamisi Yahudi lobilerinin isteklerinini emir olarak telaki edip islam ın ve Kudus ün üzerinde demoklesin kılıcı olmanız takdirle mi karşılanacaktı? petrol kartellerinizin dünya piyasasında amaçları doğrultusunda fiyatlara müdahale edip ekonomi modelinin bu ayağını petrol ülkelerini sömürmeleri üzerine kurmaları takdirle mi karşılayacaktık? ulusal güvenlik stratejisinizde temel nokta olarak birde barışı güçle korumak olarak (milli güvenlik stratejisi nin dış ayağı) olarak koymuşsunuz.barışı bozan siz,dünyayı karıştıran siz, birde barıştan ve onu zorla korumaktan bahsediyorsunuz?.edep ya edep…(!)Kudüs oylamasından gerekli cevabı almışsınızdır umarım? özetle dünya milletleri size dünya beşten büyüktür hele hele bir den çok daha büyüktür ,aklınızı başınıza toplayın, etik siyaset yapın, dünyanın mazlum milletlerinin kaderleri üzerinden Yahudi şakileri adına siyaset yapmayın demekle adil düzenin kurulduğunu müjdelemek le kalmayıp;ABD imparatorluğunun sonunun geldiğini can çekişmekte olduğunu söylüyor…… Anlayana(!)
  • ibrahimibrahim1 sa önce
    ulan varya, Türkiyenin ilk ucak üretenlerin önünü chp ve ekibi kesmeseydi bugün bence bu hem amerikan hem mrus ucagindan daha iyisini yapardik..... lanet olsun o ucaklarin önünü kesen kisilere.. ve soylarina.
  • HalilHalil1 sa önce
    Sonunda nato'dan kurtuluyoruz derhal incirlik ustu kapatilsin abd askerleri turkiyeden disari cikarilsin

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