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F-35 savaş uçaklarında 111 tane hayati kusur tespit edildi

Washington merkezli sivil toplum kuruluşu POGO, Türkiye'nin proje ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının insan hayatını tehdit eden 111 tane kusura sahip olduğunu açıkladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:45
F-35 savaş uçaklarında 111 tane hayati kusur tespit edildi

POGO sivil toplum kuruluşu, ABD'nin Türkiye'ye teslim etmemekle tehdit ettiği F-35 savaş uçaklarında 111 tane hayati kusur bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'nin ABD'den satın aldığı ve tüm zamanların en pahalı askeri programı olan F-35 savaş uçaklarına ilişkin POGO, çarpıcı bir rapor yayınlandı. Washington merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan POGO, 111 adet 1. kategori kusur bulunduğu açıkladı.

KUSURUN CİDDİYETİ AZALTILMIŞ

Amerikan Federal Hükümeti'nin faaliyetlerini denetleyen ve hükümetinicraatlerinde olabilecek israf, yolsuzluk, istismar ve çıkar çatışması gibi durumları araştıran POGO, F-35 ortak programında çalışan yetkililerin, bütçe ve takvim problemi yaşamamak adına uçakta hayati risklere neden olabilecek bazı kusurları daha az ciddi göstermek üzerine çalıştığı yönünde bir rapor hazırladı.

POGO, F-35 Ortak Programı'ndaki yetkililerin savaş uçağındaki hayati kusurları yeniden sınıflandırarak daha az ciddi hatalar olarak göstermeyi hedeflediği yönünde bir rapor yayınladı. Kuruluşa göre, yeniden sınıflandırmanın nedeni 1.5 trilyon dolarlık projenin yeni bir takvim ve bütçe problemi yaşamasını engellemek.

111 ADET HAYATİ KUSUR

POGO'nun raporunda Washington yönetimine bağlı çalışan bir hükümet organı olan Hükümet Sorumluluk Ofisi'nin konuyla ilgili bir rapor hazırladığı ve bu raporda F-35 savaş uçaklarında 111 adet 1. kategori kusur bulunduğu tespit ettiği belirtildi.

AMAÇ, GELEN PARALARIN KESİLMEMESİ

Kuruluş, F-35'lerdeki ciddi kusurların kabul edilebilir gösterilmesi için yapılan çalışmaların, politik amaçlarla ve F-35 fonlarını korumak için yapıldığına dikkat çekti.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:45
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  • DERCOHODERCOHO1 sa önce
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