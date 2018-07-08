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İtalya F-35 alımını durduracak

İtalya savunma Bakanı Elisabetta Trenta, “İtalya, Lockheed Martin firmasının üretimi F-35 savaş uçaklarından almayacak ve daha önce verilmiş siparişi sürdürme konusunu da görüşüyor” açıklamasını yaptı.

08 Temmuz 2018 Pazar 17:01
İtalya F-35 alımını durduracak

İtalyan savunma Bakanı Elisabetta Trenta, “İtalya, Lockheed Martin firmasının üretimi F-35 savaş uçaklarından almayacak ve daha önce verilmiş siparişi sürdürme konusunu da görüşüyor” dedi.

ABD’nin resmi programına göre İtalya’nın en son beyan ettiği alım niyeti 90 adet F-35 idi. Hava Kuvvetlerine 60 adet 60 F-35A CTOL ve 15 F-35B STOVL, Deniz Kuvvetlerine ise 15 F-35B STOVL alımı idi.

Bakan Trenta, “Daha fazla F-35 tedarik etmeyeceğiz. Verilmiş siparişlerin ne olacağına karar vermeye çalışıyoruz” diyerek var olan siparişlerin iptali uçak tedarikinden daha maliyetli olabileceğine işaret etti. Bakan Trenta bu açıklamayı La 7 özel televizyon kanalına yaptı.

Trenta iptallerden sağlanacak tasarruf ile Avrupa Savunma Projelerine daha çok yatırım yapabileceklerini kaydetti.

İtalya dışında Türkiye, İsrail, Norveç, Japonya, Hollanda, Birleşik Krallık ve Avusturalya F-35 tedarik ediyor.

Öte yandan Avrupa’daki tek F-35 nihai montaj hattı İtalya’da yer alıyor. İtalyan firması Leonardo F-35 üretiminde ortak ve Askeri Dış Alım (Foreign Military Sales) ülkeleri için kanat üretiyor. Şu an geçerli endüstriyel katılım planına göre Leonardo’nun en az 835 kanat üretmesi gerekiyor. Leonardo başlangıçta bin 215 kanat üretecekti ancak o zaman F-alım miktarı 131’den 90 uçağa düşmemişti.

C4 Defence

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 17:01
  1. Türkiye
  2. İsrail
  3. Norveç
  4. Japonya
  5. Hollanda
  6. Birleşik Krallık
  7. İtalya
  8. Elisabetta Trenta
  9. F-35

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