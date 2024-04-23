F-16'yı 400 kilometreden vuran füze Yunan uçaklarını paramparça edebilir! Romanya ve Polonya hedef olur mu?

Kiev yönetimi, Danimarka ve Hollanda'dan gelmesi beklenen 45 adet F-16'nın yanında Yunan Blok-30'lara da göz kırpıyor. Sevkiyat tamamlandığında F-16'lar için en önemli kâbus, Rus uçaklarından ateşlenen hipersonik hava-hava füzesi R-37M olacak. Zira bu füze hedefini yüzlerce kilometre uzaktan vurabiliyor.

Danimarka ve Hollanda'dan F-16 savaş uçağı almaya hazırlanan Ukrayna, aynı zamanda Yunanistan'ın satışa sunduğu 32 adet F-16 Blok-30'a göz kırpıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Konuşlandıkları üsleri de vuracağız" şeklinde gözdağı verdiği transfer henüz gerçekleşmedi ancak Ukrayna ordusuna devredilecek F-16'lar, sadece hava üslerinde değil aynı zamanda gökyüzünde de büyük tehdit altında olacak.

Zira Rusya'nın bir süredir kullanmakta olduğu hava-hava füzesi R-37M, hipersonik hızda uçarak 400 kilometre uzaktaki bir hedefi vurabiliyor.

Uluslararası savunma siteleri, bu ölçekteki bir menzile ilişkin doğrulanmış veriler henüz yeterli olmasa da MiG-31BM, Su-35 ve Su-37 uçaklarının bu füze ile yüzlerce kilometre uzaktaki araçları imha edebileceğine dikkat çekiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

YAKINDA BÜYÜK UÇAKLAR DA KULLANACAK

Menzili maksimum 160 kilometre olarak gösterilen Amerikan AIM-120 AMRAAM'ın çok ötesinde uçuş kapasitesine sahip R-37M, sesin 6 katı (Mach 6) hızla yol alıyor.

2019 yılından bu yana Rusya Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan füze, hem savaş uçağı hem de A-50 gibi havadan erken ihbar kontrol uçaklarının kullanımı için tasarlandı.

Büyük boyuttaki askerî kargo uçaklarından da hava-hava füzesi ateşlenmesinin önünü açan yüksel menzil kabiliyeti, önümüzdeki dönemin hava savaşlarında kendini gösterecek.

ZASLON-M RADARI TEK HEDEFE KİLİTLENİYOR

İlk olarak MiG-31BM Foxhound uçağında denenen R-37M, uçakta bulunan gelişmiş burun radarı Zaslon-M (N007M) sayesinde isterleri büyük ölçüde karşıladı. Füze daha sonra Su-35 ve Su-37 uçaklarına entegre edildi.

Zaslon-M/N007M radarı yerine Irbis-E ile donatılmış Su-35 ve Su-37'nin 400 kilometre menzilli R-37M füzesini yönlendirmekte ne derece etkin olduğu bilinmiyor.

Irbis-E'den çok daha üstün bir teknolojiye sahip durumdaki Zaslon-M radarı, pasif elektronik taramasıyla uçuş esnasında sadece bir hedefe odaklanıyor. Bu durum onun çoklu hedef ortamında etkinliğini engelliyor ancak Zaslon-M, tek hedef takibinde çok daha uzun mesafede yüksek doğrulukta veri elde ediyor.

Bu tip bir radarla Ruslar, daha büyük uçaklarla düşman hava hedeflerini çok uzak mesafeden vurmayı hedefliyor. R-37M füzesinin semalarda yarattığı etki, MiG-29 ve Su-27 uçaklarını kullanan Ukraynalı pilotların açıklamalarına da yansımıştı.

Ukraynalı pilotlar havada asıl zorluğun bu özel füzeyle uğraşmak olduğunu dile getirmiş ve Rusların R-37M atışından kaçınmak için çok alçak irtifadan uçmak zorunda kaldıklarını söylemişti.

ROMANYA VE POLONYA HEDEF OLUR MU?

Ukrayna uçakları 2 yılı aşkın süredir devam eden savaş süresince karada ve havada büyük ölçüde imha edildi. Kiev şimdi Danimarka ve Hollanda'dan gelecek 45 adet F-16'yı sabırsızlıkla beklerken aynı zamanda Yunan F-16 Blok-30'lara sahip olmanın da hesabını yapıyor.

Uçaklar Ukrayna'ya devredildiklerinde asıl sorun, bu jetlerin güvenli biçimde nerede konuşlandırılacağı meselesi olacak. Yoğun bombardımandan ötürü Ukrayna'da pek çok hava üssü ve hangarın uçak park etmeye müsait olmadığı biliniyor. Bu nedenle Kiev yönetimi, F-16'ları komşu Polonya veya Romanya'da konuşlandırmayı planlıyor.

Ancak Rus lider Putin, böyle bir durumda NATO ülkesi topraklarının da Rus ordusu için yasal hedef olacağı yönünde uyarılarda bulunuyor.

F-16 sevkiyatının önümüzdeki aylarda tamamlanmasının ardından Rusya ile Ukrayna arasında cereyan edecek hava savaşını kimin kazanacağı büyük merak konusu haline geldi.