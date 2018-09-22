Hulusi Akar, TEKNOFEST'e F-16 uçağıyla geldi
İstanbul yeni havalimanında düzenlenen TEKNOFEST'te 3.gün etkinlikleri devam ediyor. Başkan Erdoğan, festival alanına "ATA" uçağıyla geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da alana F-16 savaş uçağı ile iniş gerçekleştirdi.22 Eylül 2018 Cumartesi 14:55
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te 3.gün etkinlikleri devam ediyor. Başkan Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçağıyla geldi.
BAKAN AKAR F-16 İLE GELDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da alana F-16 savaş uçağı ile geldi.
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