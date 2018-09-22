Hulusi Akar, TEKNOFEST'e F-16 uçağıyla geldi

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te 3.gün etkinlikleri devam ediyor. Başkan Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na uçağıyla geldi.

BAKAN AKAR F-16 İLE GELDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da alana F-16 savaş uçağı ile geldi.