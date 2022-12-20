Ezogelin çorbası tarifi | Lokanta usulü, kolay ezogelin çorbası nefis: Bugün ne pişirsem?, 'Akşam için ne yemek yapsam?' diyenler için
Kış sofralarının baş tacı çorbalar: Zenginliği ile kendini kanıtlamış mutfağımıza özgü olan, çok sevilen ezogelin çorbasının bu kez pratik bir halini paylaşmak istiyoruz. Düdüklü tencerede 10 dakikada pişen çorbamızı isterseniz normal tencerede de pişirebilirsiniz. Çorbamızın ana malzemeleri olan kırmızı mercimek, pirinç ve bulgur baharatlar ile lezzetine lezzet katıyor. Besleyici değeri çok yüksek ve uzun süre tokluk hissi veren ezogelin çorbası tarifi...
Ezogelin Çorbası Yapılışı Tarifi İçin Malzemeler
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 tatlı kaşığı pirinç
1 tatlı kaşığı bulgur
2 çay kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı nane
2 diş sarımsak
1 orta boy soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
2 litreye yakın sıcak su
Tuz
Ezogelin Çorbası Yapılışı Tarifi Nasıl Yapılır?
Ezogelin çorbası yapmak için düdüklü tencerede önce rendelemiş olduğumuz soğanı ve ezmiş olduğumuz sarımsağı tereyağında kavuruyoruz. Soğanlar diriliğini kaybetsin yeterli yakmadan orta ateşte kavuralım. Soğanlar kavrulunca naneyi, kırmızı biberi ve salçayı ilave edip. Kavurmaya devam edelim.
Bir iki karıştırdıktan sonra yıkadığımız mercimeği, pirinci, bulguru ve tuzunu da ilave ederek karıştıralım.
Başka bir tarafta kaynamakta olan 2 litreye yakın suyu üzerine boşaltalım.
Düdüklünün kapağını ve düdüğünü kapattıktan sonra 10 dakika pişiriyoruz. Normal tencerede de yapabilirsiniz ama biraz daha geç pişecektir (yaklaşık 30-40 dakika sürecektir).
Lokanta Usulü Ezogelin Çorbasının Püf Noktaları
Lokanta mutfaklarında kullanılan en olmazsa olmaz püf noktası pirinç ve bulgurları önceden haşlamak. Zira önceden haşlanan pirinç ve bulgur ezogelin çorbasının tam kıvamında olmasının en önemli koşulu. Soğanı asla rendelemiyorlar. Soğanları bıçakla küçük küçük doğrayıp sıvı yağ ve salçayla birlikte kavuruyorlar.