Ezine’nin başkanı Güray Yüksel oldu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan Adayı Güray Yüksel, yeni belediye başkanı oldu.

Yüzlerce insanın sokağa döküldüğü Ezine’de balkon konuşması yapan Güray Yüksel, “Desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim. Bana inananlara söz veriyorum, Güray Yükselin kim olduğunu nasıl bir insan olduğunu göreceksiniz. Kıymetli Ezineli hemşehrilerim, sonuçlanan Belediye Başkanlığı Seçimlerinde şahsıma ve ekibime güvenerek, Ezine’mize 5 yıl boyunca durmadan, duraksamadan hizmet etmeyi bize layık gördüğünüz memleketimize, sevdamız Ezine’mize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıktığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Sevdamız, memleketimiz Ezine’mizin geleceği İçin demokratik hakkını kullanarak sandık başına giden tüm seçmenlerimize, tercihini diğer adaylardan yana kullanan seçmenlerimize de teşekkür ediyorum. Bizlere Oy verende vermeyende kazanmıştır.Ezine’miz kazanmıştır.Ezine’miz için durmadan, duraksamadan Ezine’miz için var gücümüzle çalışacağız. Tüm hemşehrilerimize desteklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.