Ezineli hacı adayları mukaddes topraklara uğurlandı Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bu yıl hac vazifesini yerine getirecek 20 hacı adayı dualarla uğurladı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bu yıl hac vazifesini yerine getirecek 20 hacı adayı dualarla uğurladı.

Ezine Merkez Camii’nde düzenlenen hacı uğurlama törenine katılan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Bugün ilçemiz Merkez Camii’nden hacca gidecek hemşehrilerimizi kutsal toprakları ziyaret etmek üzere yolcu ettik. Rabb’im ibadetlerini ve dualarını kabul etsin. Rabb’im böyle güzel bir yola gitmeyi inşallah herkese nasip etsin” şeklinde konuştu.

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