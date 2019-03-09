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Ezine’de 8 MartDünya Kadınlar Günü kutlandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Güray Yüksel, karanfil dağıtarak, kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:47
Ezine’de 8 MartDünya Kadınlar Günü kutlandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Güray Yüksel, karanfil dağıtarak, kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.


AK Parti Ezine Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri ile esnaf ve vatandaşların 8 mart dünya kadınlar günü karanfil dağıtarak kutlayan AK Parti Ezine Belediye Başkan Adayı Güray Yüksel, “Doğumdan ölüme, yaşamımızın her anında varlıklarıyla desteklerini esirgemeyen; eğiten, yetiştiren, bizi bizyapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız verenler fedakâr kadınlarımızdır. Kadim medeniyetimizin temelinde yer alan kadınlarımız bu topraklaracan suyu vermiş her bir eserde ve sahibinde mutlaka Anadolu Kadınının imzası vardır. Öyle ki bizim kadınımız çalışkanlığı, fedakârlığı, mücadelesi ile yorulmadan, usanmadan nesiller yetiştirmiş, üretime, bilime, ticarete, eğitime hayat vermiştir. Geçmişinden aldığı gücün ışığında kadınlarımız bugün de aynı heyecan ve cesaret ile istikbalimizin güvencesidirler. Kadının değiştirici ve dönüştürücü gücü partimizin de en önemli unsuru olmuştur. Bizim mücadelemiz Anadolu kadını için bir milat, bir güzel başlangıç olmuştur. Bundan ötürü AK Kadrolar bir parti olmanın ötesinde bir iyilik ve doğruluk hareketine dönüşmüş, sınırlarını aşmış, tüm dünyada sessiz çoğunlukların sesi, kimsesizlerin kimsesi, mazlumların duası zalimlerin de hasmı olmuştur. AK Parti olarak değerlerimizden aldığımız bu sorumluluğun bilinciyle toplumsal hayatta kadın-erkek eşitliğinin sağlanması adına iktidarımız boyunca önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanımız ve Genel BaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’ın kadın haklarına verdiği önem kadınlarımızın omuzlarındaki yükün hafiflemesinde büyük bir etken olmuştur. Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadelede kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmek adına 17 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle eski Türkiye’de kadınları ötekileştiren cinsiyetçi politikaları tamamen ortadan kaldırarak eğitim hakkı, inanç özgürlüğü, ekonomik özgürlük gibi en temel haklar konusunda toplumun farkındalığını artıracak hamlelerde bulunduk. Kadına yönelik pozitif ayrımcılığı önceleyen politikalarımızla bugün siyasette, bürokraside, kamuda, iş dünyasında yer alan kadın sayısı Cumhuriyet tarihinin en üst seviyelerine ulaşmıştır. Kadınlarımızla ilgili meselelerdeki hassasiyetimizle kadının toplumsal hayatta görünürlüğünü arttırdık. Güçlü Türkiye hedefimizi güçlü kadınlarımızdan oluşan güçlü milletimizle gerçekleştireceğiz. Bu bilinçle çalışmalarımızı daha da ileriye götüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimizle kutlar, dünyada ve ülkemizde kadın erkek tüm insanlar için barış, eşitlik, adalet ve özgürlüklerin gelişmesine katkı sağlaması dileğiyle, ülkemiz ve yeryüzündeki tüm kadınlar için daha yaşanabilir bir dünya temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:47
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