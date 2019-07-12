Ezine Belediyesinde gergin tanıtım toplantısı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde yeni yapılacak olan pazar yerinin tanıtımına Ezine ilçe meclis üyelerini de davet eden Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, programda CHP’li üyelerin toplantıyı terk etmesi üzerine bir kınama mesajı yayınladı.

Yeni yapılacak pazar yerinin proje tanıtımı için ilçeye gelen mimarlar, projesunumu öncesi Başkan Yüksel’i makamında ziyaret etti. Mimarların proje hakkında bilgi vermek istemesi üzerine Başkan Yüksel, bazı meclis üyelerinin de tanıtım toplantısına katılarak bilgi sahibi olmalarını ve fikir alışverişinde bulunmak istediğini dile getirdi. Tanıtıma CHP meclis üyeleri Ayça Kahraman, Mustafa Emel ve Ezine CHP İlçe Başkanı Serdar Eren de katıldı.

Tanıtım sırasında CHP’li heyet, projeye yönelik çeşitli eleştirilerde bulunarak firma temsilcilerine sorular sordu. Son olarak mimarlar tarafından proje tanıtılırken Serdar Eren’in pazar yerinin nereye yapılacağını sorması üzerine Belediye Başkanı Yüksel de kendisine bilgi verdi. Verilen bilgi sonrası tartışmalar yaşanarak Başkan Eren ve beraberindeki meclis üyeleri toplantıyı terk ettiler. Diğer meclis üyeleri ile projenin detaylarını incelendikten sonra toplantı tamamlandı.

Ezine Belediyesinden kınama mesajı geldi

Yaşanan durum ile ilgili bir kınama mesajı yayınlayan Ezine Belediyesi, CHP’li heyetin alaycı tavırlar sergilediğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi, ”Ezine Belediyemizin yeni pazar yeri proje tanıtım toplantısında Türkiye’nin seçkin mühendislik firmalarından olan bünyesinde 150 personele istihdam sağlayan proje ekibine yönelik küçümseyeci, alaycı sözlü tavırlar sergilenmesi bizi derinden üzmüştür. Tüm çabalarımıza rağmen uzlaşma ve Ezine’mizin gelişmesi için birlik, beraberlik içerisinde olmayan zihniyeti kınıyor, tanıtımı yapan firmamıza karşı yapılan bu saygısızca tavırlar sebebiyle firma temsilcilerinden Ezine Belediyemiz adına özür diliyoruz"