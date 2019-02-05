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Ezidilerin Ruhani lideri Mir Tahsin Beg toprağa verildi

Ezidilerin Ruhani lideri Mir Tahsin Beg'in cenazesi Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi

05 Şubat 2019 Salı 14:57
Ezidilerin Ruhani lideri Mir Tahsin Beg toprağa verildi

DUHOK (AA) - Almanya'da geçen hafta 86 yaşında hayatını kaybeden Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg'in cenazesi binlerce kişinin katılımıyla Irak'ın Duhok kentinde yer alan Şeyhan ilçesinde defnedildi.

Şeyhan'ın Laleş tapınağında düzenlenen cenaze törenine Duhok Valisi Ferhad Etruşi, Musul Valisi Nevfal el-Akub, yabancı misyon temsilcileri, Ezidi toplumunun önde gelen isimleri ile binlerce vatandaş katıldı.

Mir Tahsin Beg'in cenazesi Laleş'teki kendi konutunda yer alan bahçede defnedilirken taziyelerin 7 gün süreceği belirtildi.

1944 yılından bu yana Ezidilerin Ruhani liderliğini yapan Mir Tahsin Beg, geçen hafta Almanya'nın Hannover kentinde böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Duhok'un Şeyhan ilçesine bağlı Baadre kasabasında 1933'te dünyaya gelen Mir Tahsin Beg, babasının ölümünden sonra 11 yaşındayken Ezidilerin ruhani lideri olarak belirlenmişti.

- Ezidiler kimdir?

Dünyada yaklaşık 800 bin nüfusa sahip dini bir topluluk olan Ezidiler, çoğunluğu Irak'ın Musul kenti başta olmak üzere Suriye, Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan'da yaşıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014’te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinden sonra Ezidiler, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine göç etti.

Yezidilikte; Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da yoldan çıktığı ve kötülüğün simgesi olduğuna inanılan İblis adlı meleğin kutsal ve iyi bir melek olduğuna inanılıyor.

Yezidiler, "Tanrı tarafından seçilmiş" bir halk olduklarına inanıyor ve birçoğu Şeyh Adi'nin vahiy aldığını kabul ediyor. Melek Tavus'u ise "şeytan" olarak değil, Azda'nın (Tanrı'nın) doğruyu yanlışı göstermek için gönderdiği bir elçi olarak görüyorlar. Bu yüzden "şeytan" adını hiç kullanmıyorlar. Kendilerinin, "şeytana tapanlar" olarak anılmasını da reddediyorlar. Onlar için Melek Tavus, (ateşten olma şeytan) yedi meleğin en yücesi.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:57
  1. Duhok
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