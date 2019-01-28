Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg öldü

ERBİL (AA) - Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Tahsin Beg'in Danışmanı Kerim Süleyman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'nın Hannover kentindeki özel bir hastanede bir süredir tedavi gören Mir Tahsin Beg'in böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Ezidi din adamının cenazesinin Musul'a gönderileceğini belirten Süleyman, Mir Tahsin Beg'in naaşının Ezidiler için kutsal sayılan Laleş Tapınağı'nda veya doğduğu yer olan Musul'un Şeyhan ilçesinde toprağa verileceğini ifade etti.

Musul'un Şeyhan ilçesine bağlı Baadri köyünde 1933 yılında doğan Mir Tahsin Beg, 1944'ten bu yana Ezidilerin ruhani lideriydi.

- Ezidiler kimdir?

Dünyada yaklaşık 800 bin nüfusa sahip dini bir topluluk olan Ezidiler, çoğunluğu Irak'ın Musul kenti başta olmak üzere Suriye, Türkiye, Gürcistan ve Ermenistan'da yaşıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014’te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinden sonra Ezidiler, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine göç etti.

Yezidilikte; Yahudi, Hristiyanlık ve İslam'da yoldan çıktığı ve kötülüğün simgesi olduğuna inanılan İblis adlı meleğin kutsal ve iyi bir melek olduğuna inanılıyor.

Yezidiler, "Tanrı tarafından seçilmiş" bir halk olduklarına inanıyor ve birçoğu Şeyh Adi’nin vahiy aldığını kabul ediyor. Melek Tavus’u ise "şeytan" olarak değil, Azda'nın (Allah'ın) doğruyu yanlışı göstermek için gönderdiği bir elçi olarak görüyorlar. Bu yüzden "şeytan" adını hiç kullanmıyorlar. Kendilerinin, "şeytana tapanlar" olarak anılmasını da reddediyorlar. Onlar için Melek Tavus, (ateşten olma şeytan) yedi meleğin en yücesi.