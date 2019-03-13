0553 313 94 23

Ezher'den İsrail polisinin Kubbetu's Sahra baskınına tepki

- El-Ezher Kurumu, İsrail polisinin, Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyerek, içerideki Filistinlilere saldırmasını kınadı, uluslararası toplumu söz konusu ihlaller karşısında harekete geçmeye çağırdı

13 Mart 2019 Çarşamba 17:24
Ezher'den İsrail polisinin Kubbetu's Sahra baskınına tepki

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail polisinin, Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenleyerek, içerideki Filistinlilere saldırmasını kınadı.

El-Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in uygulamalarının, Mescid-i Aksa, Kudüs halkı, Allah’ın evinin mahremiyeti ve tüm Müslümanların manevi duygularına saldırı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Siyonist yapının uluslararası kararlara ve sözleşmelere uyması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanılarak, Kubbetu's Sahra'ya yönelik saldırı kınandı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın içerisinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli" atıldığı iddiasıyla dün öğle namazının ardından Harem-i Şerif'in içerisinde yer alan Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içerideki Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı.

Olayın ardından polis Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa yetkilileri, iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirterek, Haremi Şerif’in Rahmet Kapısı’nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

İsrail polisi bu sabah Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:24
  1. El-Ezher
  2. İsrail
  3. Mescid-i Aksa
  4. saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karabük’te avlanma yasağı başladı
    1. Karabük’te avlanma yasağı başladı
    2. Gümüşhane’de okuma yazma öğrenenler..
    3. Türkiye'nin operatörlerinden eğitim..
    4. Başakşehir'de Şenol Güneş sürprizi
    5. Piyasalarda gün sonu
    6. GÜNCELLEME 4 - İzmir'de metro vagonu..
    7. "Sergen Yalçın ile devam etmek isteriz"
    8. Kolon kanseri önlenebilir ve tedavi..
    9. Kayıp genç, 7 saat sonra ormanda bulundu
    10. Mısır, Sudan'a elektrik ihracatı..
    11. İran’dan gözdağı
    12. Burdur’da kaçak içki operasyonu
    13. GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası..
    14. ETSO’da istihdam seferberliği
    15. Boşanma aşamasında olduğu eşini..
    16. "Cumhur İttifakı Türk milletinin..
    17. Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO’dan..
    18. Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
    19. Şakir Doğan'dan acı haber
    20. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi..
    21. Yüksekova Belediyespor, 4-1 mağlup oldu
    22. Radyo A’da kök hücre bağışı konuşuldu
    23. Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye..
    24. Suçunu itiraf eden cinayet zanlısı..
    25. Yaralı köpek tedavi altına alındı
    26. Hilmi Güler, 200’e yakın proje..
    27. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş..
    28. Borsa günü yükselişle tamamladı
    29. KTSO 12. Meslek Komitesi toplandı
    30. Bolivya’da sel felaketi: en az 31 ölü
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta