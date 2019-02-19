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Ezher'den "Aksa'nın kapılarının kapatılmasına" tepki

El-Ezher Kurumu:"Siyonistlerin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatması ve ibadet edenlere yönelik saldırısı tehlikeli bir tırmandırmadır"

19 Şubat 2019 Salı 21:01
Ezher'den "Aksa'nın kapılarının kapatılmasına" tepki

KAHİRE (AA) - Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatması ve ibadet edenlere saldırısını kınayarak, bunu "tehlikeli bir tırmandırma" olarak nitelendirdi.

Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siyonistlerin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatması ve ibadet edenlere yönelik saldırısı tehlikeli bir tırmandırma, Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünü ihlal etmedir." ifadesi kullanıldı.

Kudüs'ün Yahudi yerleşim birimleriyle abluka altına alındığına ve Kudüs sakinlerinin kentten ayrılmaya zorlandığına işaret edilen açıklamada, bu durumun, Kudüs'ün İslami ve Arap kimliğini değiştirmek için yeni bir uygulama girişimi olduğu kaydedildi.

Filistin halkı ile Aksa'nın gönüllü muhafızları murabıtların, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün korunması için sergilediği direnişten övgüyle söz edilen açıklamada ayrıca, işgal güçlerinin işlediği suçlar ve bunlar karşısındaki uluslararası sessizliğin hem bölge hem de dünyadaki istikrarı sarstığı vurgulandı.

Uluslararası topluma Filistin halkı karşısındaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunan Ezher, uluslararası anlaşma ve sözleşmelere uyması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

İsrail polisi dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını birkaç saatliğine kapatmış, olay Filistinlilerin büyük tepkisine neden olmuştu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na pazar günü İsrail polisi tarafından zincir vurulduğu bildirilmişti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 21:01
  1. Aksa
  2. Ezher
  3. kınama
  4. Mısır

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