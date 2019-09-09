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Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel hayatı biyografisi

Sevilen isim Ezgi Sertel, sunduğu yemek programları ile akıllara kazınmıştı. Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu merak ediliyor. Peki, Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında? Ezgi Sertel nereli? İşte Ezgi Sertel'in biyografisi...

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:43
Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel hayatı biyografisi

Sevilen isim Ezgi Sertel, sunduğu yemek programları ile akıllara kazınmıştı. Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu merak ediliyor. Peki, Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında? Ezgi Sertel nereli? İşte Ezgi Sertel'in biyografisi...

Ezgi Sertel kimdir?

Sunduğu yemek programlarıyla ünlenen Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da tamamlayan ünlü sunucu, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde okudu ve 2004 yılında mezun oldu.

Bir aile dostlarının klibinde oynadı ve bunu üzerine dizi teklifleri alarak kendini setlerde buldu. Ezgi ile Yaz Sabahı" programı ile tanınan Ezgi Sertel dizilerde de oynadı. Daha önce 'Ezgi ile Şifalı Yemekler' adlı bir gezi ve yemek programı yapan Ezgi Sertel, Haber Türk ekranlarında "lezzet haritası" adlı tv programı yaptı. Ezgi Sertel Star Tv ekranlarında Lezzetin Haritası programını sundu

Ezgi Sertel yaptığı sıkı bir diyet programıyla kilo verdi. Eski halinden eser kalmayan Sertel, instagram'dan son halini sık sık paylaşıyor. Ezgi Sertel Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine girdi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:43
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