0553 313 94 23

"Ezgi Gecesi" bu akşam Sultanahmet'te yapılacak

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:45
"Ezgi Gecesi" bu akşam Sultanahmet'te yapılacak

İSTANBUL (AA) - "İstanbul'da Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ezgi Gecesi", Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce Yenikapı'da yapılacağı belirtilen etkinlik, aynı alanda organize edilen "Enderun Teravih Namazı"na gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'na alındı.

Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Hakan Aykut, Taner Yüncüoğlu, Hasan Sağındık ve Ömer Karaoğlu'nun sahne alacağı etkinlik 23.25'te başlayacak.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:45
  1. Abdulbaki Kömür
  2. Aykut Kuşkaya
  3. Ezgi
  4. İbb
  5. konser
  6. Ömer Karaoğlu
  7. Sultanahmet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu
    1. Bursa’da gölette kaybolan çobanın..
    2. Uşak’ta fabrika yangını, 1 itfaiye eri..
    3. (ÖZEL)Beypazarı bayram tatilinde..
    4. TEM Otoyolunda bayram trafiği
    5. Bir dokunup bin dua işittiler
    6. Dolmabahçe Sarayı’ndaki türbe basın..
    7. Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale..
    8. Öğrencilerden final sınavları öncesi..
    9. (Özel) İstanbul’da motosikletli..
    10. Hakkarili Sercan aranıyor
    11. Kadir Gecesi münasebetiyle..
    12. Sağlık Bakanlığından bayram genelgesi
    13. Şenoba helikopter kazası şehitleri..
    14. Bursa’da Kadir Gecesi camiler doldu..
    15. Visca Fenerbahçe’ye mi transfer..
    16. AKES’ten Silopi Gençlik Merkezi..
    17. Boşta olan noterliklerin listesi..
    18. Tüm camilerde yağmur duası yapıldı
    19. Bayramı kana bulayacaklardı!..
    20. "Ezgi Gecesi" bu akşam Sultanahmet'te..
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti