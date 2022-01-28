Ezeh kimdir? Ezeh nereli, kaç yaşında? Francis Ezeh hangi takımda oynadı?

Adana Demirspor, forvet oyuncusu Francis Ezeh’i renklerine katmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ezeh ile bir yıl opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleş imzalandığı kaydedilmişti. Adana Demirspor, Francis Ezeh'i Tuzlaspor'a, İzzet Çelik ise Diyarbekirspor'a sezon sonuna kadar kiraladığını açıklamıştı. Adana ekibinin konuya ilişkin olarak yaptığı bilgilendirme şu şekilde yapılmıştı: “Kulübümüz futbolcularından Francis Ezeh, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a, İzzet Çelik ise TFF 2. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır."

Ezeh kimdir?

12 Eylül 1997 doğum tarihli olan Ezeh, Adana Demirspor için forvet olarak oynayan Nijeryalı profesyonel bir futbolcu.

Ezeh hangi takımda oynadı?

Profesyonel kariyer : Ezeh üst düzey kariyerine Balıkesirspor formasıyla TFF Birinci Ligi'nde başladı . Onlarla bir buçuk sezon geçirdikten sonra 10 Ocak 2021'de Adana Demirspor'a transfer oldu. [1] Profesyonel ilk maçına Adana Demirspor formasıyla 15 Ağustos 2021'de Süper Lig'de 1-0 yenildikleri Fenerbahçe maçında çıktı.