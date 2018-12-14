"Ezeceğiz, bitireceğiz ve bu coğrafyayı pisliklerden temizleyeceğiz"

KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Hazırlıklar yapıldı. Fırat'ın doğusunda da batısında da bilinsin ki terörist nerede varsa ensesindeyiz. Ezeceğiz, bitireceğiz ve bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz." dedi.

Bakan Soylu, Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin güzel bir terminale kavuştuğunu belirtti.

Konuşması sırasında ezan okunması üzerine operasyondaki askerler için dua isteyen Soylu, "Tunceli'de jandarma komandolarımız, kahramanlarımız bir sığınakta, mağarada sıkıştırdılar. 6 terörist olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi buraya gelmeden önce komutanımızla konuştum. Sığınağın içine 25 metre girdiler. İnşallah orada gereğini yerine getirecekler. İnşallah ayaklarına taş değmeden, bir sıkıntı olmadan operasyonu orada bitirecekler. Ezanlar hürmetine dua edelim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyanın bütün mazlum coğrafyasına el uzattığını vurgulayan Soylu, "Türkiye bütün bunların yanı sıra bir yandan da terörle mücadele edecek gücü 16 yıldır milletimizin desteği ve iradesi ile sağlamaktadır. Siyasal, ekonomik ve güvenlik istikrarıyla sağlamaktadır. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Milletin devletine her zaman sahip çıktığını kaydeden Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu devleti kaosa teslim etmediniz. Yeri geldi, 15 Temmuz'da olduğu gibi meydanlara çıkmanızla bu ülkenin istikrarına sahip çıktınız. Eğer bu istikrar olmasaydı, ihracatımızı 36 milyar dolardan 168 milyar dolara çıkaramazdık. Eğer bu istikrar olmasaydı yollarımızı, köprülerimizi, havalimanlarımızın sayısını iki üç kat artıramazdık. Eğer bu istikrar olmasaydı kendi insansız hava aracımızı, Atak helikopterimizi, milli tüfeğimizi, Altay tankımızı, Hürkuş uçağımızı yapamazdık. Eğer bu istikrar olmasaydı PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C ile aynı anda başarılı mücadeleyi ortaya koyup bunların başını ezemezdik. Türkiye bugün hem kendi güvenliğini temin etmekte hem de güney sınırında bazı devletlerin oluşturmaya çalıştığı istismara karşı sesini yükseltmektedir. Birileri Türkiye'yi eski Türkiye zannetti. 'İstediğimiz oyunu kurarız, kimse bir şey diyemez' zannettiler."

- "288 bin Suriyeli DEAŞ'ten temizlenen bölgeye döndü"

Türkiye'nin dünyanın en kıymetli coğrafyasında bulunduğuna değinen Soylu, şunları söyledi:

"Bir taraftan etrafımızdaki coğrafyayı kuşatmaya çalıştılar. Önce Irak'ın kuzeyinde özerklik inşa edip devlet oluşturacaklardı. Ardından Afrin'de hat oluşturacaklardı. Güneyimizi istedikleri gibi sarıp Türkiye'nin hareket etme kabiliyetini kaldıracaklardı. Aşağımızla hiçbir irtibatımız olmayacaktı. Tarihimizle medeniyetimizle bağımızı keseceklerdi. İlk önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. 2 bin kilometrekare. Biz bu coğrafyada dinimizi, inancımızı istismar eden DEAŞ'a da müsaade etmeyiz. Şimdi kaç kişi döndü biliyor musunuz o bölgeye? Suriyeli, Türkiye'de yaşayan 288 bin insan o bölgeye döndü. Askerimiz, polisimiz, jandarmamız orada danışmanlık yapıyor. Kaymakamlarımız danışmanlık yapıyor. Nasıl yönetileceğini, nasıl istikrara yönelineceğini gösteriyorlar."

Türkiye'nin Irak'ta yapılmak istenilene müsaade etmediğini belirten Soylu, "Irak'ın kuzeyinde o işler oluşturulurken zannettiler ki müdahale etmeyeceğiz. Türkiye, Irak, İran bir araya geldi. O fırsatı onlara sağlamadık. İşi yapan kimdi? Şu anda Pensilvanya'da o meczubu orada tutan ve oradan Türkiye'de darbe gerçekleştirmeye çalışan güya bizim müttefikimiz ABD. Çok açık söylüyorum. Neler yaptığını görüyoruz. Başarabildiler mi? Başaramadılar." değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlerin temizleneceğini anlatan Soylu, "Afrin'de 10 bin, 50 bin, 100 bin PKK'lı terörist var dediler. Evlatlarımız şehadeti göze alıp girdi mi? Girdi. Afrin rüyaları da bitti. Cumhurbaşkanımız talimatını verdi. Hazırlıklar yapıldı. Fırat'ın doğusunda da batısında da bilinsin ki, terörist nerede varsa ensesindeyiz. Ezeceğiz, bitireceğiz ve bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz." diye konuştu.

Soylu, Avrupa'nın teröre yıllarca destek verdiğine işaret ederek, "Biz o gün, 'Yanlış yapıyorsunuz, teröristlere 20 bin tır dolusu silah gönderiyorsunuz, orada üsler oluşturuyorsunuz, bu iş gelir sizi vurur.' demiştik. Bugün Avrupa'daki bütün eylemlerde PKK, DHKP-C başrolde. Şimdi, 'Biz ne yaptık' diyorlar. Sadece Irak, Suriye, Yemen'de değil. Eğer buraları ateşe verir, buradaki insanların, çocukların, kadınların, annelerin hayatlarını zindan etmeye çalışırsanız, men dakka dukka, çalma kapımızı, çalarlar kapını." ifadesini kullandı.

(Sürecek)



