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Ezberler bozuluyor! Türk tarihini değiştirecek iddia

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Demir, Dede Korkut hikayelerinin aslında Oğuzname kayıtları, Dede Korkut’un Tuğrul Sultan olduğu ve Dede Korkut hikayelerinin İslamiyetten önce oluştuğunu ileri sürdü.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:50
Ezberler bozuluyor! Türk tarihini değiştirecek iddia

Prof. Dr. Necati Demir, yaptığı araştırmalar neticesinde Dede Korkut hikayelerinin aslında Oğuzname kayıtları olduğunu ve İslamiyetten önce yazıldıklarını belirtti.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Demir, Dede Korkut hikayelerinin aslında Oğuzname kayıtları, Dede Korkut’un Tuğrul Sultan olduğu ve Dede Korkut hikayelerinin İslamiyetten önce oluştuğunu ileri sürdü. Demir, İslamiyet öncesi Türklerin değer verdiği iki kitaptan birinin Oğuzname diğerinin ise Uluhan Atabitiği olduğunu söyledi.

8 Yeni Dede Korkut hikayesi

Demir, Dünyadaki belli başlı büyük tüm kütüphanelerde yaptığı araştırmalarda ulaştığı Oğuznameleri inceleyerek, bilinmeyen 8 yeni Dede Korkut hikayesine ulaştığını belirtip, “Oğuz Kağan meselesi Türk tarihinde çözülmüş bir mesele değildir. Ne kadar Dünya kütüphanesi varsa hepsini taradım. Yazılı Oğuznameleri topladım. Bunları tek tek okudum. Bunları okurken bizlerin bilmediği pek çok yeni Dede Korkut hikayesi ile de karşılaştım. Bildiğimiz toplam 12 Dede Korkut nüshası vardı. Çağatay bölgesinde bulduğum Oğuznamenin içinden 3 Dede Korkut hikayesi çıktı. Sonra ben Berlin’de bir Oğuz Name daha buldum. Bunun giriş kısmında Dede Korkut ile ilgili bir bölüm vardı. Dede Korkut’un kendini tanıttığı bir bölüm. O bölümle 4. bilmediğimiz hikayeyi ortaya çıkarttık. Topkapı Sarayı’nda ki bilinmedik bir eserde de çok farklı bir hikaye bulduk. Mesela bu kaynakta bizim Deli Dumrul olarak bildiğimiz kişinin Tuğrul Sultan olduğunu görüyoruz. Cem Sultan Mekke’de Bayati diye birisine bir Oğuzname yazdırmış. O Oğuz Name’den de bir Dede Korkut hikayesi çıktı. Farsça ve Arapça kaleme alınmış iki farklı eserde iki farklı hikaye bulduk. Bu şekilde toplamda 8 yeni hikayeye ulaştık. Dede Korkut hikayelerine 8 yeni ilavemiz oldu.“ dedi.

İslamiyetten önce oluştular

Demir, Dede Korkut hikayelerinin İslamiyetten önce oluştuğunu ifade edip, “Uluhan Atabitiği isimli bir kitap yayınladım. Bu kitap Köktürk yazıtlarından da eski bir kitap. 580 yılından önce yazılmış. Bu kitabı Mısır’da buldum. Bu kitapta Türkilerin İslam dininden önce ki yaşantılarında iki önemli kitapları olduğundan bahsediliyor. Birisi ‘Uluhan Atabitiği’ diğeri ise Oğuz Name. Oğuz Han’ın hayatını anlatan bu kitapta Basat’ın Tepe Göz’ü öldürmesi de anlatılıyor. Basat’ın genç bir kızla güreşmesinden de bahsediliyor. Buradan da anlıyoruz ki Dede Korkut, Oğuzname’nin devamıdır. Eğer 580 yılından önce yazılmış bir kitapta Basat’ın Tepe Gözü öldürmesi yazılıyorsa, Dede Korkut’un Oğuzname olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Demek ki Dede Korkut hikayeleri de İslamiyetten önce.” dedi.

Hikayeler Dede Korkut’a ait değil

Demir, Oğuzname kayıtlarını Dede Korkut’un anlattığı için hikayelere Dede Korkut hikayeleri dendiğini ileri sürerek şunları söyledi. “Aslında Dede Korkut hikayeleri diye bir şey yok. Aslında Dede Korkut hikayelerinin tamamı Oğuz Name. Dede Korkut, Oğuznameleri anlatan, yaşanmış veya hikayeleştirilmiş olayları anlatan kişi. Aslında anlatılanlar Oğuz Name, anlatan Dede Korkut olduğu için Dede Korkut hikayeleri adı verilmiş.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:50
  1. Prof. Dr. Necati Demir
  2. Dede Korkut hikayeleri
  3. Oğuzname kayıtları
  4. İslamiyet
  5. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati Demir
  6. Dede Korkut
  7. Tuğrul Sultan
  8. İslamiyet öncesi Türkler
  9. Uluhan Atabitiği
  10. Topkapı Sarayı
  11. Deli Dumrul
  12. Cem Sultan
  13. Mekke
  14. Bayati
  15. Oğuzname
  16. Tepe Gözü
  17. Basat

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