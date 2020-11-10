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Korona Virüs Ezber bozan maske açıklaması: Defalarca kullanılabilir
Korona Virüs

Ezber bozan maske açıklaması: Defalarca kullanılabilir

Fransa merkezli tüketici hakları koruma derneği UFC-Que Choosing, cerrahi maskelerin 60 derece sıcaklıkla yıkanması durumunda defalarca kullanılabileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:14:00 -
Ezber bozan maske açıklaması: Defalarca kullanılabilir

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kullanılan maskelere ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Avrupa'nın en eski tüketici hakları koruma derneği UFC-Que Choosing, cerrahi maskelerin 60 derece sıcaklıkla yıkanması durumunda defalarca kullanılabileceğini öne sürdü.

Araştırma kapsamında süpermarketler ve eczanelerden alınan 'EN14683' tipi 3 maske üzerinde incelemeler gerçekleştirildi. İncelenen maskelerin 10 yıkama sonrasında da rahatlıkla kullanılabildiği görüldü.

Ayrıca maskelerin, filtreleme kalitesinin bozulmadığı belirtilerek yıkandıktan sonra kurutma makinesi ile kurutulabileceği veya ütü ile hafifçe ütülenebileceği aktarıldı.

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