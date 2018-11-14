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Ezanımızdan uzak dur

Gazetemiz okurlarından K. Ahmet MİRZA, "Ezanımızdan uzak dur" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:47
Ezanımızdan uzak dur

K. Ahmet MİRZA

Ülke gündeminden uzak, kırklı yıllardan kalma ideallerinin peşinden giden büyük (!) muhalif partinin büyük(!) yöneticilerinin, ne eylemlerine ne de söylemlerine yetişemiyoruz artık. Yetişemiyoruz, çünkü sabahtan akşama bir konu üzerinde belki beş belki on farklı yoruma şahit olmaktayız.

Açıklamalarını dinlediğimiz eski kahraman(!) Konsolos beyimiz sn.Öztürk tam da partisinin siyasi zihin yapısını anlatıyordu. “Ezanın  türkçe okunmasından ne çıkar ve ne zararı var!’’ diye haykırıyordu. PKK ile ittifak kuran çok kıymetli (!), çok büyük (!) muhalefet partisi ve mensupları...

EZANIMIZDAN UZAK DUR! MUKADDES BİLDİĞİMİZ DEĞERLERDEN UZAK DUR!

Başka ihsan istemeyiz.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:47
  1. muhalif parti
  2. PKK
  3. Ezanıntürkçe okunması
  4. Ezan

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